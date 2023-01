Créditos a Bono Chile

A dependencias del diario llega una mujer a relatar su historia. Con documentos en mano, cuenta que lleva años postulando a un subsidio para tener su casa propia, una que sea el hogar de su familia para generaciones futuras.



Blanca Fuentes tiene 53 años y vive junto a sus hijas Alexandra de 19 y Angelina de 16 en una casa arrendada de la calle Diego Portales, sector sur de la ciudad de Los Ángeles.

Blanca cuenta que las condiciones de la vivienda en que residen actualmente no son las mejores y que “hay ratones dando vueltas” por las habitaciones. Blanca es la jefa de hogar y trabaja de manera esporádica vendiendo ropa en ferias locales, con un total de ingresos menor a $50.000 mensuales.



El sueño de Blanca es entregar una casa propia a su hija Alexandra, quien además de pertenecer al espectro autista, ha sido diagnosticada con diversas patologías de salud mental, que incluyen TOC y trastorno de personalidad: “Quiero que mi hija tenga algo, que tenga una casa para poder vivir. Ella me dice que sueña con una casa linda”. Cuenta también que intentó realizar una postulación en la ciudad de Concepción, pero que esta tampoco resultó y perdió el dinero. Otro de los motivos para dejar la capital penquista, fue el bullying que su hija Alexandra recibió en el colegio.

LO QUE PASÓ CON LA POSTULACIÓN



Con su número de atención en mano, Blanca Fuentes cuenta que la razón de no obtener su casa fue una diferencia de $15.000, monto que era exigido hasta cierta fecha en su cuenta de ahorro del banco.

Al olvidar esta fecha, Blanca no pudo reunir el dinero a tiempo y perdió todo el trabajo realizado con Serviu para obtener su vivienda propia. “Una que tiene menos educación, no le explican las cosas. Me pasaron estos papeles y no sé qué más hacer con ellos. Por quince mil pesos me dejaron fuera” cuenta Fuentes entre lágrimas, relatando la respuesta del establecimiento al intentar obtener respuestas de su caso.

Blanca también se encuentra en proceso de solicitar una pensión garantizada universal para su hija, para poder obtener una “jubilación anticipada” por enfermedad.

LA RESPUESTA DEL SERVIU

Diario La Tribuna tomó contacto con personal de Serviu para corroborar el caso de Blanca. La institución confirmó el caso, argumentando que en la cuenta de ahorro de Blanca habían 9,6 UF y la exigencia mínima legal era de 10. Este monto, asciende a una diferencia de 337.000 a 351.000, es decir, aproximadamente 14.000 pesos chilenos. Tras el contacto, Serviu explicó que tendría que realizar el proceso de postulación nuevamente y que tomaría contacto con Blanca para poder explicar la situación por teléfono y orientarla en su caso. Blanca confirmó que, hasta la fecha, no ha sido contactada.