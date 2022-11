Llaman a las mujeres a acogerse a nueva ley de Registro de Deudores  de Pensiones Alimenticias

Autoridades provinciales y locales, junto a dirigentes de la comuna realizaron un llamado a las mujeres que son afectadas del no pago de pensiones de alimentos, a que se puedan acoger al nuevo Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que entró en vigencia hace una semana.

La diputada del distrito 21 Flor Weisse señaló que “es muy importante poder difundir que ya está rigiendo el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, una situación que ha sido muy grave para las mujeres que son la mayoría de quienes se les adeudan pensiones, porque hoy día tenemos un 84% de las personas que deben pagar estas pensiones, pero que no lo hacen”.

Junto con ello manifestó que “hoy día con este registro nacional se visibiliza y se realiza una estandarización de cuales son otro tipo de medidas para que, quienes tienen esta obligación con sus hijos e hijas, las cumplan”.

“Además de estar en este registro, también se ponen otro tipo de restricciones como por ejemplo para el mercado financiero cuando se va a recurrir a un crédito, tienen la obligación de revisarse este registro, y estas personas que están adeudando pensión, que son los que llevan tres meses consecutivos o seis de manera discontinua, no van a poder tener acceso a un crédito, y también poder registrar sus bienes y sus propiedades en el caso de venta de propiedades o vehículos”, precisó la parlamentaria.

Flor Weisse

DATOS DE AFECTADOS POR NO PAGO DE PENSIONES

Por su parte la concejala Paola Ortiz manifestó que “nueve de cada diez personas que debe una pensión de alimentos en Chile son hombres, y agregar a la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos que esta ley tipifica el no pago de pensión de alimentos como un delito, que va a ser sancionado con penas que van desde los 61 días hasta los tres años de cárcel”.

Junto con ello agregó que “eso es un avance significativo en materia de equiparación de justicia para los más de 70 mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Chile que no reciben su pensión de alimentos, así es que ahora los deudores que están en esta situación de no proveer lo necesario para sus hijos, no van a poder caminar tranquilos porque también van a tener sanciones punitivas con respecto a estas deudas”.

Paola Ortiz

PASOS PARA SUMARSE A INICIATIVA LEGAL

En tanto, la abogada y ex seremi de Bienes Nacionales Victoria Pincheira entregó detalles de la aplicación de esta ley, donde comentó que “procede en casos que haya tres deudas continuas o cinco deudas discontinuas, ya sea del pago total o del pago parcial de una pensión alimenticia. Esto es bastante importante porque muchas mujeres hoy día no tienen el pago total de la pensión alimenticia, donde los hombres sólo dicen que van a pagar una parte, y se van quedando con un menoscabo”.

A lo anterior agregó que “esto viene a garantizar los derechos de la niñez en el tema de la violencia económica, porque en muchos casos las mujeres se ven amedrantadas producto del pago de la pensión alimenticia, hay distintas amenazas que ellas reciben y tienen que soportar algunas imposiciones por parte del hombre con el amedrentamiento al no tener esta cifra económica”.

Victoria Pincheira

Por último señaló que “otro elemento importante es exigir el cumplimiento, en este caso no sólo basta que exista una sentencia que decrete la pensión alimenticia por parte de los tribunales de familia, sino que también es necesario que las mujeres vayan nuevamente a los Tribunales de Familia a exigir la liquidación de la deuda”.

En este punto precisó que “después de solicitada la liquidación de la deuda, estas personas que no han pagado pasan automáticamente a formar parte del registro de deudores, y hay una comunicación inmediata entre los tribunales de familia y el registro de deudores que lo va a llevar el registro civil respecto de estas personas que son deudoras con las consecuencias en cuanto a garantizar que no puedan vender bienes inmuebles, vehículos, entre otros”, finalizó.