Vecinos de Villa Departamental buscan impedir instalación de sede deportiva en Santiago Bueras

Su molestia dieron a conocer dirigentes vecinales del sector de Santiago Bueras ante el inminente inicio de un proyecto que busca construir una sede para un club deportivo en ese lugar.

Uno de los puntos que destacaron las representantes de las familias es que el proyecto no fue consultado a la junta de vecinos y sienten temor que esta situación pueda afectar la tranquilidad y el entorno de la comunidad.

Diario La Tribuna conversó con la presidenta de la junta de vecinos Villa Departamental de Santiago Bueras Carmen Cares, quien representa a más de 500 familias relató parte de la situación, y confirmó que su objetivo como representante de los vecinos es impedir que se construya esta sede.

En este caso comentó que “de la noche a la mañana nos encontramos con este problema y para nosotros realmente esto es un problema, ya que llevamos más de 30 años viviendo acá en esta villa, y nos aparecen con que se viene un club deportivo a construir una sede, donde según ellos tienen toda la documentación y todo, pero a las vecinas no las trataron muy bien de primera cuando ellas fueron a conversar y vieron que andaban midiendo, entonces eso nos demostró que no vamos a tener una convivencia buena, por lo que todos los vecinos de acá se oponen a esto”.

La dirigente vecinal comentó parte de las gestiones que han realizado para buscar una solución frente a este tema, donde indicó que “hemos hecho todo lo que pudimos con todas las autoridades para que se revierta esta situación, no puede ser que esto se haga sin siquiera decirle o avisarle a los vecinos por deferencia o por respeto y ni se le hubiese comunicado antes, entonces por eso estamos todos en desacuerdo”.

A lo anterior agregó que “acá a nadie se le comunicó de esto, solamente supimos cuando andaban en marzo midiendo en el terreno y los vecinos se percataron, entonces empezamos altiro a hacer gestiones”.

Carmen Cares también detalló parte de las gestiones y reuniones que han realizado con autoridades locales y provinciales, y que tienen como objetivo el poder impedir el desarrollo del proyecto en el sector de la multicancha de la Villa Departamental.

En este caso indicó que “en marzo fuimos donde la delegada presidencial, enviamos notas a través de la Delegación al Serviu; la presidenta anterior también envió una nota para que esto quedara sin efecto. Estos días dejamos documentos en la alcaldía, fuimos a conversar con el administrador municipal y hemos tenido apoyo del municipio. También conversamos con el representante del gobernador regional acá y estamos solicitando una reunión con la delegada presidencial de la región del Biobío Daniela Dresdner”.

Por último, la dirigente vecinal manifestó que “nosotros vivimos en tranquilidad, y no queremos que esto cambie ya que con los antecedentes que tiene este club nos hace estar reacios a que lleguen a este lugar. Acá no tenemos problemas con nuestros vecinos, hemos ido mejorando nuestros edificios y que se vean en mejores condiciones, entonces no sabemos porque las autoridades nos hacen esto”.

Durante este miércoles, los representantes de los vecinos dieron a conocer que plantearán esta situación a autoridades provinciales del Serviu, donde buscan solicitar el comodato del terreno que hoy se encuentra en disputa.