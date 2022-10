Conductores se mostraron a favor de habilitar calle Colón como paseo exclusivo para peatones en Los Ángeles

En el centro de la ciudad, conductores y conductoras de Los Ángeles fueron consultados por diario La Tribuna ante el inminente cierre de Calle Colón en el centro de la comuna, para así dar paso a un paseo que será peatonal desde calle Lautaro hacia el norte.

Recordemos que el anuncio fue dado a conocer por el municipio local, luego de dar a conocer este proyecto a gremios locales y dirigentes, y que se suma a otras iniciativas viales implementadas en el centro de la comuna como las pistas “Solo Bus” en calles Valdivia, Mendoza, Almagro y Villagrán, además del ensanchamiento de espacios para peatones.

“SERÍA MUY BUENO”

Nicole Briones se mostró a favor de la iniciativa de implementar de manera exclusiva al uso de peatones esta calle céntrica de la comuna.

En particular indicó que “yo considero que sería muy bueno de que calle Colón sea sólo peatonal, y nada de vehículos, así se descongestionaría un poco”.

Al ser consultada sobre si debería la gente optar al transporte público, Nicole Briones comentó que “ahí ya depende de la situación de cada uno, yo por lo menos vivo muy lejos de la ciudad, me tengo que movilizar en auto quiera o no quiera, locomoción no hay para allá, entonces para mí es difícil pensar en tomar locomoción colectiva”.

Junto con ello indicó que “el tema de los estacionamientos yo creo que está bien, está bien que tengamos estos espacios para estacionarnos, el tema son las calles y cómo descongestionar las calles, esto mismo de los parquímetros a veces hace que se angoste la calle, y también que el tránsito sea mas lento”, puntualizó.

Nicole Briones

“ESTO ES LO CORRECTO”

Julio Carvajal, en tanto, también se sumó a aprobar esta medida que se implementará. Comentó que “pienso que esto es lo correcto ya que los espacios que hay hoy día acá en las calles de Los Ángeles son muy estrechos, son muy pequeños, entonces es necesario disminuir un poco el parque automotriz y los autos particulares que circulan en las calles del centro hay que sacarlos a la periferia”.

En esa línea agregó que “me parece muy bien que además se hayan instalado pistas para el transporte público, es lo correcto, de lo contrario nos vamos a llenar de vehículos”.

Julio Carvajal

“ME PARECE SUPER BIEN”

Rossana Donoso manifestó que “la verdad es que me parece bueno, y porque hay muchos pasan muy rápido, y no hay nada en donde los peatones puedan transitar cómodamente”.

A lo anterior agregó que “yo lo veo bien porque de verdad que faltan espacios y no hay ningún lado en donde los peatones puedan andar tranquilamente, y como ahí está el sector de tiendas y todo, me parece super bien, como en Santiago están los paseos peatonales como Ahumada y Huérfanos, tener una calle acá sólo peatonal, me parece estupendo”.

Rossana Donoso

“EN EL DESPLAZAMIENTO, ESTO VA A AFECTAR MUCHO”

Por último, Pedro Cáceres se mostró contario a esta medida, donde comentó que “no es una muy buena idea, ya que desde el punto de vista del conductor es problemático, ya que Los Ángeles esta atochado de vehículos, la congestión es grande”.

En esa línea indicó que “si lo vemos desde el punto de vista del comercio, esto es bueno para el comercio, pero también hay que conjugar lo que es la movilidad urbana de las personas y el desarrollo de la ciudad, pero en el desplazamiento esto va a afectar mucho”.

Al ser consultado sobre las medidas que a su juicio se debiera implementar en el centro de la comuna, comentó que “yo creo que sacar los estacionamientos sería una muy buena medida, ver el ordenamiento vial en relación a la locomoción y que haya mejor locomoción porque en estos momentos la locomoción de Los Ángeles es pésima: Micros cada 20 minutos, los colectivos igual porque hay horarios en donde desaparecen y no están simplemente, así que creo que hay que buscar alguna otra estrategia que abarque la mayor cantidad de consenso de la gente”, precisó.