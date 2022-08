Infraccionan a conductores por circular en pistas exclusivas del transporte público

Un total de 11 infracciones a vehículos particulares y su respectiva citación al Juzgado de Policial Local fue el saldo de una fiscalización realizada en horas de la mañana del martes para verificar la correcta utilización de las pistas exclusivas para el transporte público en Los Ángeles, en labor desplegada en la capital provincial por parte de autoridades regionales y provinciales.

Las infracciones varían entre las 0.5 y 1 UTM, desarrollándose dicha actividad como una forma de reforzar el llamado a los conductores particulares a respetar las vías exclusivas para el transporte público, o pistas “Sólo Bus”, donde la seremi de transporte y telecomunicaciones de la región del Biobío Claudia García y la delegada presidencial de la provincia de Biobío Paulina Purrán encabezaron la actividad en el centro de Los Ángeles.

El lugar escogido fue calle Villagrán, una de las cuatro arterias principales del centro que cuentan con esta implementación de pistas exclusivas que buscan mejorar el traslado del transporte público en el centro de la capital provincial por sobre el traslado de los vehículos particulares, por lo que la iniciativa busca evitar su mala utilización por parte de los conductores.

La seremi de transporte indicó que “la idea es llamar a la ciudadanía a que respete las pistas Sólo Bus que se implementaron en la ciudad de Los Ángeles, completando 1.4 kilómetros de pistas, y cuyo objetivo es mejorar el transporte público de pasajeros, tanto de micros como también de taxis colectivos, entonces el llamado es a que respeten estas pistas, no se detengan en ellas, no se estacionen y que no las invadan porque la idea es favorecer el transporte que moviliza la mayor cantidad de personas”.

Junto con ello agregó que “los tres organismos, tanto la municipalidad como carabineros y la fiscalización de la seremi de transportes están facultados para sancionar a los conductores que no cumplan con la correcta utilización de las pistas sólo bus, evitando estacionarse y también invadir a la pista, lo que sólo se puede hacer en caso de que la tengan que utilizar para virar a la derecha”.

Al ser consultada sobre los hitos emplazados en el centro de la comuna para peatones, la seremi indicó que “estas instalaciones son situaciones donde nosotros aportamos con los estudios en su momento de la pandemia para ampliar el espacio público, pero la ejecución de estos es de las municipalidades, y por ende, ella son las responsables de retirar estos hitos”.

Por su parte la delegada provincial Paulina Purrán indicó que “llamamos a respetar las vías exclusivas para el transporte público, esto con la intención de que dentro de nuestra ciudad de Los Ángeles podamos tener un circuito mucho más amigable con el transporte, así que en eso nos encontramos con la seremi de transportes para fiscalizar y para hacer el llamado a los automovilistas a respetar el uso de las vías exclusivas para el transporte público en la ciudad”.

Al ser consultada sobre situaciones de la comuna como carreras clandestinas y vehículos mal estacionados, Purrán agregó que “es una conversación constante que tenemos con las policías, en conjunto también con los fiscalizadores del municipio que cuentan también con un equipo de seguridad que nos permite también hacer un recorrido por las calles de Los Ángeles con lo relacionado a las carreras clandestinas, con los vehículos mal estacionados, por lo tanto ese es un trabajo que se realizando constantemente en la ciudad de Los Ángeles”, precisó.

Por último, la delegada presidencial provincial abordó la posibilidad de eliminar el traslado de vehículos particulares por el centro de la comuna, planteando que se trata de “una planificación que requiere de mucho más trabajo, considerando que el parque vehicular -tanto en la ciudad como en otros sectores- ha ido en aumento, por lo tanto, yo siento que eso es una planificación y una coordinación y un trabajo mucho más acabado que se tiene que realizar en conjunto con la comunidad y también con los profesionales adecuados para la organización de la ciudad”, finalizó.