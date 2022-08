Llaman a automovilistas a respetar "Pistas Solo Bus" en Los Ángeles

Una de las acciones a corto plazo que incluye el Plan “Mejor Movilidad del Biobío” era la fijación de vías exclusivas. En este sentido, y activando uno de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), la comuna de Los Ángeles se suma a las ciudades que han activado las primeras medidas a corto plazo, como lo es la generación de dos Pista Solo Bus (PSB), cuyo objetivo es permitir el tránsito de buses con mejores velocidades operacionales, además de reducir los tiempos de viaje de los usuarios.

En particular, la obra incluye la generación de dos vías segregadas, de 0,7 km cada una, junto a la instalación de señalética vertical, tachas, demarcación de flechas, líneas y zonas de paradas. En cuanto a los tramos de estas vías exclusivas, estos serán: en calle Villagrán de Sur a Norte entre Ricardo Vicuña y Tucapel. Mientras que de Norte a Sur es en Calle Valdivia también entre Tucapel y Ricardo Vicuña”.

Sobre esta medida, la seremi Claudia García Lima explicó que “como Ministerio, uno de nuestros principales objetivos es fomentar el uso del transporte público y de esta forma aportar en la gestión de tránsito de las ciudades con más problemas de congestión en la Región. Esta obra, que va en directo beneficio de los usuarios del transporte público de Los Ángeles, se enmarca en las medidas a corto plazo que propusimos junto al municipio y que ya fueron reglamentadas por el Ministerio, por lo que invitamos a los automovilistas a respetar dichos espacios”.

La autoridad informó además que el uso de las pistas exclusivas para buses de transporte público urbano y rural de pasajeros en Los Ángeles, también podrán ser utilizadas por taxis colectivos urbanos y rurales, siempre y cuando en su trazado contemple el tránsito por la pista. Vehículos de emergencia, de Fiscalización del MTT y Municipio debidamente identificados y los vehículos que se aproximen a un cruce para virar a la derecha. Estos últimos, podrán ingresar a la pista por la demarcación correspondiente al cruce.

La Seremi reiteró el llamado a respetar los espacios de cada modo de transporte y a no olvidar que vivimos en comunidad “nuestra idea no es tener que multar por el uso incorrecto de estas pistas, queremos educar a los conductores, se ha realizado un periodo previo de marcha blanca y hoy ya oficializamos. Pero los que no cumplan con esta norma se exponen a una infracción que va entre las 0,5 a 1 UTM”.

Finalmente, la proyección de vías exclusivas para el transporte público en Los Ángeles considera un total de 2,8 km, en los ejes de Calle Almagro y Mendoza.