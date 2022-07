Un vecino de la población Domingo Contreras Gómez de Los Ángeles denunció lo que consideró “un error” durante un operativo policial de allanamientos realizado durante la mañana del martes 12 de julio. Acusó que personal de la Policía de Investigaciones habría ingresado equivocadamente a la vivienda donde vive parte de su familia, entre ellos, una mujer adulto mayor con enfermedades crónicas y su sobrina sordomuda.

Diario La Tribuna conversó con el afectado, quien relató parte de los hechos ocurridos esa mañana en la casa que habita junto a otros familiares, donde producto del allanamiento, algunas chapas de puertas fueron destruidas, además de repisas y muebles dañados, todo en desorden, y sin dejar de lado el trauma que atravesaron al vivir este suceso.

En este caso, relató que “lo que pasa es que el día martes 12 de julio en la mañana, anduvieron haciendo allanamientos de casas en la población Domingo Contreras Gómez, y allanaron la casa de mi abuela, e hicieron destrozos y todo eso. Ella no tiene nada que ver con drogas y en realidad nadie de la casa, porque aquí vivimos varias personas de mi familia y nunca nadie se ha metido en esos temas”, precisó.

Junto con ello, agregó que “dejaron la casa para la embarrada, hicieron tira unas puertas, causaron destrozos, y entraron con la orden judicial, según ellos buscando droga, pero no hay nada. Esto fue en el procedimiento de la PDI el día martes 12 aquí en la población”, enfatizó.

En esa misma línea, indicó que “no hubo nada que conversar, no entregaron mayores explicaciones, sino que estaban realizando el allanamiento, y que la casa estaba en el listado de las que tenían que allanar. Mi abuela se vio profundamente afectada porque ella es viuda y sufre de hipertensión, diabetes y lupus, y con el susto más la presión, llegó hasta el hospital ese día, ya que estaba con una nieta de ella que es sordomuda, y con otro sobrino mío de 14 años que lo retuvieron con un arma mientras registraban, y no los dejaron llamar a la familia, nada. Nosotros nos enteramos casi cuando estaban por irse”, enfatizó.

La abuela del afectado, Olga Alegría, quien se encontraba en el inmueble, personalmente declaró que se encuentra muy afectada desde el día del procedimiento, señalando que “yo no puse resistencia, accedí a que revisaran todo y les advertí que no encontrarían drogas, porque yo vivo sola con mis nietos. A ellos los levantaron de la cama con pistolas de esas grandes que tienen, mi nieta que es sordomuda se asustó mucho y mi otro nieto aún despierta en las noches y me llama porque está con miedo”.

Por último, el dueño de casa afectado relató que “queremos ver la opción de algún tipo de denuncia por el tema de los daños, porque en la casa no había nada, y por el trauma que pasaron ya que mi abuela y mis sobrinos están enfermos”, finalizó.

DECLARACIÓN DE LAS AUTORIDADES

Diario La Tribuna tomó contacto con la Brigada de Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) de Los Ángeles, sección encargada de realizar estos procedimientos, para conocer en detalle qué sucedió y si hubo error en el operativo.

El departamento gestor del allanamiento, representado por el comisario Álvaro Vázquez, declaró que “para dicho operativo, se contó con la orden judicial correspondiente, que se logró en coordinación con la Fiscalía de Los Ángeles, donde se determinó allanar el domicilio señalado, junto a otras dos viviendas, por lo que no hay un error de dirección ni de registro, todo se realizó en el marco del protocolo legal que nos rige”.

Por otro lado, se realizaron las consultas necesarias en la Fiscalía de Los Ángeles, quienes manifestaron lo siguiente:

“Desde la institución, se informa que la solicitud de entrada, registro e incautación pedida por la Fiscalía al Tribunal está debidamente fundada en base a la información policial recibida, por lo que no hay un error en la diligencia realizada en el domicilio consultado. Mayores antecedentes no se pueden revelar públicamente, porque son parte de la investigación”.

En tanto, la familia afectada aún se encuentra consternada luego de la situación “injusta y agresiva” que vivieron menores de edad y una adulta mayor, que nada tenían que ver con la comercialización de droga o algo parecido, según relataron. Para cerrar el capítulo, el grupo familiar pide alguna medida reparatoria de los daños causados y por lo bajo una disculpa, ya que algunos miembros que presenciaron lo ocurrido aún se encuentran asustados y sin tranquilidad.