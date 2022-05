Su molestia manifestaron conductores de Los Ángeles por cierre de calle con instalación de reja

Su molestia dieron a conocer conductores y vecinos de Los Ángeles debido al cierre de calle Tte. Arturo Pérez con Julio Montt, en Villa Ignacio Carrera Pinto de Los Ángeles con una reja perimetral, la cual impide el paso de vehículos por ese punto de la comuna.

Álvaro Díaz se comunicó con diario La Tribuna para dar a conocer su rechazo ante esta medida, debido a que esta vía permitía conectar a calles como Balmaceda, Avenida Alemania y Gabriela Mistral, y donde enfatizó que el objetivo debería ser habilitar nuevas vías en la comuna y no cerrarlas, considerando las congestiones que se registran en la capital provincial.

En particular indicó que “nosotros viviendo hace un año y medio ahí teníamos salida sin problemas a Gabriela Mistral o Avenida Alemania, y no había problema porque esa calle tiene doble sentido, en donde tiene tres salidas incluyendo a calle Balmaceda, entonces un día pasando con mi familia nos percatamos que se había instalado una reja ahí”, precisó.

“nosotros nos preguntamos porque tomaron esta medida si esta no es una calle cerrada, es continua, y la molesta es que en Los Ángeles estamos llenos de tacos, por lo que los conductores buscamos siempre alternativas, entonces no se entiende que hagan esto. No se entiende que haciendo grande cosas como avenidas, pero cortar una calle porque a la gente le molesta, no se entiende”, precisó.

En esa misma línea agregó que “es incómodo no tener otra alternativa para poder transitar, y que a ojos cerrados cierren calles, no se entiende cuando el propósito debería ser habilitar nuevas calles y avenidas”.

Diario La Tribuna intentó tener un pronunciamiento de la municipalidad de Los Ángeles, pero hasta el momento no se han referido oficialmente al tema.