Angelino denunció cobro de auto que no ha podido usar: Lleva seis meses con fallas y en taller mecánico de automotora

Una respuesta definitiva busca un angelino tras comprar un automóvil hace seis meses en Los Ángeles. El afectado relató que hasta ahora no ha podido utilizar el vehículo de manera óptima por una serie de problemas mecánicos que ha presentado desde el primer día, debiendo ser llevado al taller mecánico de la automotora Salazar Israel, el lugar donde realizó la compra.

A pesar de las múltiples piezas que han debido ser reemplazadas, denunció que nunca tuvo la opción de elegir otro vehículo, y que incluso al intentar retirarlo la última vez, le informaron que se encontraba con una orden judicial por el no pago de las cuotas correspondientes.

El caso fue expuesto a diario La Tribuna por Luis Cid Paredes, quien compró un auto seminuevo, pagando más de tres millones 450 mil pesos en efectivo, más 200 mil pesos de abono.

RELATO DEL AFECTADO

Luis Cid comenzó su relato indicando que “en noviembre, compré un vehículo Peugeot 301 acá en Salazar Israel en Los Ángeles, donde hicimos la compra-venta del vehículo con el crédito correspondiente, y el 18 de noviembre me dirijo a Santiago a buscarlo, y cuando trato de retirarlo, el vehículo venía malo con una bandeja, amortiguadores y otros problemas más, por lo que el encargado de mecánica me dice que no voy a poder retirar el vehículo porque se le podía caer una rueda”.

Agregó que con posterioridad comenzaron los problemas, “me hacen la entrega, pasan como 10 o 15 minutos, voy saliendo, y en la primera curva se me prende el Check in y empezamos con el problema del aire acondicionado, lo arreglaron, después empezó con problemas de cazoleta, bandeja y fue sufriendo varios defectos más. Yo pregunté sobre qué iba a pasar y me dicen que se van a hacer cargo de los cambios, los hicieron, pero empezó con problemas con el kit embrague, a lo que ya no me querían dar una respuesta”, puntualizó.

Para buscar una solución a este problema, Luis Cid comentó que “me derivaron al jefe de ventas, y él siempre me envió al servicio técnico, a lo cual desde noviembre hasta la fecha llevamos seis meses en donde el vehículo se mantiene con problemas, me llaman la semana pasada, ya que lo último que le falló fue una chapa, y me dicen que el auto está en perfectas condiciones para retirarlo, pero le digo que yo no quiero el vehículo porque no me daba ninguna confianza debido a que habían pasado seis meses donde no he tenido ninguna respuesta y ninguna solución ya que no lo había ocupado”, enfatizó.

LA ORDEN JUDICIAL

Posterior a esto, el afectado intentó retirar su auto, cuando se sorprendió al saber que mantenía una orden judicial de embargo por el no pago de las cuotas: “Cuando voy a buscar el auto, en Forum me dicen que el vehículo está con un problema judicial por embargo, siendo que el auto nunca lo he ocupado, y nunca me han dado una solución durante estos seis meses, y donde más encima el vendedor que me atendió de buena forma desde el principio fue desvinculado, entonces quedé desamparado y con el problema que debo las seis cuotas, cuando el vehículo nunca lo he ocupado. Me iban a hacer un recrédito, el cual nunca me lo han hecho porque ahora me dicen que yo tengo que pagar para poder cambiar el vehículo, pero en su publicidad dice que “si el auto no te gusta, te lo cambiamos, cosa que acá ellos no han hecho”, relató.

GASTOS ADICIONALES DEL AFECTADO

Luis Cid manifestó que, debido a esta situación, tuvo que incurrir en gastos adicionales para poder movilizarse: “Tengo una empresa de cámaras y veo el tema de las licitaciones, y tuve que arrendar un vehículo para poder movilizarme pagando alrededor de 600 mil pesos, cosa que no debería estar pagando ya que compré este vehículo. Por esto yo también realicé una denuncia al Sernac, y no me han dado hasta ahora una respuesta concreta para el cambio del vehículo”.

Por último, el afectado agregó que “cuando se hizo en el reclamo al Sernac, fui a hablar con el gerente que estaba en ese momento, y me dice que me van a hacer un recrédito que consiste en que me van a entregar el auto en buenas condiciones y me van a hacer una venta nueva, ya que el vehículo nunca lo he ocupado y se lo ha pasado estos seis meses en los talleres de Salazar Israel”, enfatizó.

RESPUESTA DE LA AUTOMOTORA

Diario La Tribuna tomó contacto con el Servicio al Cliente a través de un correo electrónico, con la finalidad de conocer la versión de la automotora, previo a la publicación. Vía email se precisó: “Le informamos que contamos con política de privacidad por tanto no podemos entregar información a terceros”.