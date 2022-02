Más de 60 familias reclaman por soluciones frente a problemas de conectividad telefónica en sectores rurales

Suman y siguen las denuncias por problemas de conectividad en señal de telefonía celular y datos de navegación en sectores rurales de la provincia, esto a sólo semanas de un nuevo inicio de clases y el retorno al trabajo para muchas personas.

En este caso, más de 68 familias de sectores rurales de Los Ángeles dieron a conocer que hace más de un año presentan este problema de conectividad en los sectores de La Suerte, Duqueco Cuel, Rinconada Duqueco Cuel, Bellavista y Alto Las Viñas, de la capital provincial de Biobío.

Según el relato de los afectados, la falta de señal en este punto de la comuna impide que los afectados puedan realizar llamadas de manera normal o conectarse a redes sociales, y en donde incluso, llamadas a instituciones de emergencia, como Bomberos, se ven impedidas producto por esta situación, lo que causa preocupación en los vecinos.

RELATO DE LOS AFECTADOS

Yocelyn Maldonado, vocera de las familias afectadas por esta situación, conversó con diario La Tribuna para dar a conocer este problema, donde comentó que “nosotros llevamos más de un año con mala cobertura, tenemos que desconectar los datos para poder siquiera hablar por teléfono. Uno tiene que elegir si es que se conecta o tiene que hablar por teléfono”.

En esa misma línea, la afectada manifestó que “los vecinos que estamos afectados por esto, somos clientes de Entel, y la mayoría de los vecinos afectados son de la misma empresa, y somos más de 60, los que tenemos este problema. Yo estoy en grupos de venta, y los grupos empezaron a reclamar de que no tenían señal, y a cada uno nos fueron aconsejando a llamar o a hablar a través de la aplicación que tiene Entel, y me empecé a dar cuenta de que a todos nos daban la misma respuesta: De que el teléfono esta malo, que tiene que llamar más de una persona en el día, de que era el único reclamo, y al final llegamos todos a lo mismo. Además a través del Messenger, cuando le hablamos a la empresa, nos decían que está solucionándose el problema y que hay técnicos en el área, lo cual no es cierto, ya que yo hice un reclamo como el día 25 de diciembre del año pasado porque estuve todo el día sin señal. Ese día me dijeron que estaban los técnicos en el área y que estaban conscientes de lo que estaba pasando”, precisó.

Yocelyn además se refirió a una posible solución frente a esta situación, donde comentó que “se llamó a la empresa en ese entonces, desde donde nos comentaron que íbamos a tener un 20% de descuento, lo cual no se vio reflejado en la boleta”.

Junto con lo anterior, la vocera de las familias comentó que “buscamos una solución ya que nosotros estamos en el campo, y ahora mismo que estamos con el tema de los incendios es difícil contactarse con Bomberos porque uno tiene que llamar dos o tres veces, y bomberos dice que no nos escucha, y muchas veces creen que estamos dando datos falsos porque se corta la llamada y creen que es una llamada falsa”, lamentó.

RESPUESTA DE LA AUTORIDAD

Diario La Tribuna se contactó con la seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la región del Biobío para abordar esta situación que afecta a familias de estos sectores rurales, desde donde se contactaron a su vez con la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

En este caso se indicó que “desde la seremi de Transportes y Telecomunicaciones nos informaron que los problemas de conectividad en sectores rurales son, lamentablemente, reiterativos, pero como Ministerio hemos impulsado proyectos como Última Milla, Fibra Óptica Nacional y otros con el fin de que la conectividad sea para todos igual”.

Junto con ello se indicó que “para nosotros como Subtel poder iniciar una investigación en los casos informados de la comuna de Los Ángeles, los vecinos deben realizar una presentación formal a la oficina de partes virtual en www.subtel.cl señalando el sector afectado y servicio denunciado, de esta forma podemos hacer seguimiento y buscar solución a sus problemas de conectividad”.

Po último recordemos que la municipalidad de Los Ángeles, el pasado mes de diciembre, indicó que la empresa WOM presentó al alcalde la estrategia de instalación de cinco nuevas antenas de telecomunicaciones para los sectores de San Carlos Purén, La Isla, El Peral, Paso de Arena y Rinconada de Huaqui, en donde se ejecutarán antenas de bandas AWS que permitirán a sus habitantes acceder a Internet en 3G y 4G para el año 2023.