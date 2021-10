Continúan los relatos sobre problemas de conectividad en Los Ángeles

Diario La Tribuna se encuentra recopilando información acerca de los diversos problemas de conectividad que se presentan en zonas aledañas a la urbe. Durante la tarde del viernes 22 de octubre, se hizo una publicación en la que se obtuvieron, de primera fuente, las diversas situaciones que viven residentes de la comuna de Los Ángeles, quienes entregaron sus testimonios con el fin de visibilizar estas dificultades.

Tal como lo planteamos en la edición anterior, actualmente cuesta imaginar una vida sin las herramientas que entrega un mundo conectado, más si se considera que en los últimos años, desde que comenzó la pandemia de Covid-19, las personas han mantenido sus relaciones humanas gracias a internet.

Esta herramienta, casi intrínseca en las nuevas generaciones, ha permitido explorar una nueva manera de ver el mundo, además de que cabe considerar que la educación de muchos estudiantes depende de poder acceder a ella.

Frente a esta situación, Luis Pastene, residente de Los Ángeles, contó que el problema afecta a parte de su familia. “Mi hijo vive en el sector Coyanco, lugar donde siempre ha existido una mala conectividad para celulares. Debido a esto, se complica el tema de las clases online, ya que junto a él vive otra estudiante. Ambos deben utilizar internet para acceder al material de estudio, sin embargo, la señal es inestable y muchas veces nula”, afirmó.

“A mi hijo le contraté un plan de teléfono, pero aun así tiene que buscar lugares donde obtener señal, puesto que no llega a toda la casa. Además, esta situación no es particular de una sola compañía, ya que probamos con distintas y la situación es la misma”, agregó Luis Pastene.

Otra de las personas que también entregó su testimonio fue Cynthia Arancibia, residente del sector Las Trancas, dando cuenta de que la situación de Rafael Ulloa, entrevistado de la edición anterior, no es un caso aislado.

“Vivo en Las Trancas desde el 2015. Cuando llegué por primera vez utilizaba Entel, sin embargo, al darme cuenta de que no tenía señal, me cambié a Movistar. La situación, fuera de mejorar, fue la misma. En un último intento por entregar conectividad a mi hogar, realicé un contrato con la compañía Claro, la cual, al tener señal satelital, iba a llegar a todos los rincones de la casa, y para mi asombro no mejoró la conexión”, expresó a diario La Tribuna.

Por otra parte, valoró la existencia de compañías que intentan proveer conexión a internet, no obstante, los costos son altos. “Una empresa de internet rural instaló una antena en el terreno de un vecino y gracias a eso tenemos por lo menos internet. Pero llega solo a los cuatro megas por casi 50 mil pesos”, concluyó Cynthia Arancibia.

Por lo pronto, se harán esfuerzos por contactar a las autoridades pertinentes que puedan entregar una visión de los hechos, los cuales mantienen a diversos ciudadanos preocupados por una pronta solución.