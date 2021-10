Salida de Héctor Muñoz de la Seremi de Salud genera rechazo en gremios

La abrupta salida de su cargo del Seremi de Salud del Biobío, Sr. Héctor Muñoz Uribe, sigue generando repercusiones en la región del Biobío, esta vez fue la Asociación de funcionarios de la Autoridad Sanitaria (AFAS) quien a través de una declaración publica señalaron que “pareciera responder a una mísera forma de hacer política, donde la decisión del nivel central privilegia intereses particulares o partidarios sobre el interés público, sin la más mínima consideración al momento sanitario que está viviendo el país y la región producto de la pandemia.



A través del presente documento, los funcionarios agrupados en la Asociación de Funcionarios de la Autoridad Sanitarias AFAS Concepción, que es el gremio de mayor representación en la región y uno de los más importantes a nivel país, esperando interpretar también el sentir de los otros dos gremios FENFUSSAP pertenecientes a la Provincia de Biobío y Arauco, expresamos nuestro total rechazo a esta forma de hacer política, que no hace más que incrementar la desafección de los trabajadores y trabajadoras con esta práctica, afectando la imagen de la función pública.



Más allá de las legítimas diferencias políticas e ideológicas que podemos o no sostener con quien presidió la Autoridad Sanitaria del Biobío estos últimos 3 años, no nos queda más que reconocer su capacidad de conformar con respeto equipos de trabajo, su valoración de la experticia técnica; el diálogo que sostuvo con ésta y el resto de las Asociaciones, lo que contribuyó a la estabilidad de sus trabajadores y trabajadoras, además de haber sido uno de los primeros –sino el primero- de los Seremis a nivel país en implementar medidas de seguridad para sus funcionarios en conjunto con los gremios durante la pandemia.



Esta paradójica decisión atenta también contra los intereses de cada administrativo, técnico, profesional y directivo de la SEREMI de Salud del Biobío, quienes sin descanso han puesto sus competencias para gestionar de la mejor manera el control de la pandemia en la región.



Sepan las autoridades del nivel central, que no dejaremos que mezquinos intereses político-electorales afecten el desarrollo de las funciones y tareas de nuestros compañeros y compañeras de trabajo, así como tampoco que afecten su estabilidad, y que defenderemos que primen criterios técnicos para seguir enfrentando la actual situación sanitaria por Covid-19, así como las necesidades de nuestro territorio en materias de salud y seguridad en el trabajo.