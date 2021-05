Seremi de salud: “No podemos tener a Los Ángeles en fase dos cuando la situación es difícil y estamos perdiendo vidas”

El último balance de Covid-19 en la región del Biobío se llevó a cabo en la comuna de Los Ángeles. Hasta las instalaciones arribaron el intendente Patricio Kuhn, el seremi de Salud Héctor Muñoz y el coordinador de la Red Asistencial en la región, Carlos Vera.

En la vocería se informó que las 14 comunas de la provincia sumaron 162 casos nuevos, 27.395 acumulados y 1.351 activos de Covid-19. En el caso de Los Ángeles esta sigue liderando a nivel regional, pero con una leve disminución en los PCR positivos, por lo mismo, presentó 74 pacientes contagiados, con lo que el total de acumulados alcanzó los 14.432 en lo que va de la pandemia, mientras que los casos activos en la capital provincial llegaron a los 651.

Ante este escenario en la capital de la provincia de Biobío, el seremi de Salud comentó que “estamos en una situación difícil, donde se están perdiendo vidas y sobre todo con un alza ocupación de camas como lo es en Los Ángeles, pero entendemos que una cuarentena extensa afecta a otras actividades como el comercio, pero acá tenemos personas que lamentablemente están siendo muy afectadas por la enfermedad y aún tenemos una alta circulación viral”.

La Autoridad Sanitaria explicó que levantar confinamiento en estos días no es prudente “esto debido a que Los Ángeles tiene una tasa de incidencia por sobre los 400 casos por cada cien mil habitantes y en fase dos estas cifras se volverían mucho más complejas de abordar de todo ámbito sanitario”.

Muñoz fue enfático en señalar que “primero se produce una estabilización de los casos y obviamente después queremos que las comunas comiencen a bajar, pero no podemos tener a Los Ángeles en fase dos o con más libertades, cuando la situación es difícil y estamos perdiendo vidas”.

En la misma línea, la máxima autoridad regional comentó que “de los análisis que se pueden hacer, obviamente las cuarentenas son algo no deseado, pero su eficiencia está probada, ya que reduce la movilidad. la posibilidad de contagios. Entendemos la molestia que hay en los gremios, pero el comportamiento de algunos no ha sido de acuerdo a la realidad, y por lo mismo, las medidas de fiscalizaciones se van a incrementar, esto debido que, las que hemos implementado no han tenido el efecto que hubiéramos querido”.

Por último, el encargado de la Red Asistencial, Carlos Vera comentó que, “quiero agradecer el trabajo coordinado, disciplinado y de mucha interacción que ha tenido el Complejo Dr. Víctor Ríos Ruiz, con toda la macro red y también la clínica Los Andes, ya que nos han aportado mucho con los traslados sobre todo con los pacientes Covid”.