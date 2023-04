Señora directora

En las economías de libre mercado, el costo real de producir y consumir bienes y servicios no necesariamente refleja los costos socioambientales de dichos bienes. Por ejemplo, el uso de combustibles fósiles, una de las principales fuentes de emisiones asociadas al calentamiento global, genera externalidades negativas como las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación de ecosistemas, lo cual, no se ve reflejado en su precio. Por ello, ¿por qué no aplicar hoy impuestos verdes? Éstos se aplican a actividades o productos que tienen un impacto ambiental negativo, de modo de desincentivar su producción y consumo. Permite avanzar en la internalización del costo socioambiental, promueven la innovación tecnológica y el fomento de procesos más limpios y sustentables. La aplicación de este tipo de impuestos a combustibles fósiles permitiría avanzar en el uso de vectores energéticos más limpios, eficientes y ambientalmente más amigables, como lo es el hidrógeno verde. Las autoridades de los distintos ministerios -medioambiente, hacienda, energía, entre otros- deben ser capaces de impulsar la aplicación de este tipo de impuestos, a pesar de que desde el punto de vista político sea una decisión impopular, de modo de favorecer el desarrollo más justo y sostenible de la sociedad chilena.

Dr. Lorenzo Reyes Bozo

Decano de la Facultad de Ingeniería y director del Grupo de Investigación en Energía y Procesos Sustentables de la Universidad Autónoma de Chile