Salir de la caja: rompamos los estereotipos

Señora directora

2023 nos sorprende y nos desafía al mismo tiempo. Algunas de las principales casas de estudio del país reportaron para este año un alza en la matrícula de mujeres en carreras STEM, lo que resulta ser esperanzador y motivador para avanzar en esta materia.

No obstante, cuando hablamos de posiciones de alta gerencia, la brecha sigue siendo abismante. Lo anterior, se confirma con los datos entregados por la Red Mujeres Alta Dirección (REDMAT) donde se expone que, en Chile, solo uno de cada diez profesionales en estas posiciones, es mujer.

El desafío no es menor, hemos logrado incrementar el interés de la mujer por carreras de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero no se está generando el espacio para que ocupen los cargos de alto liderazgo en las compañías. En este contexto, hoy debemos dar un paso más allá de la colaboración, necesitamos hacer cambios en nuestras bases que sean consistentes para promover el liderazgo femenino no para cumplir con una cuota sino por talentos reales. –

No esperemos que la incorporación de las mujeres a cargos ejecutivos sea impuesta por una normativa, seamos capaces de abrir el diálogo, visualizar oportunidades y brindar un desarrollo de carrera equitativo, que potencie las competencias y habilidades de los colaboradores más allá del género.

Pero para que esto sea una base real, es imprescindible trabajar de manera integral para terminar con el estereotipo de carreras que se asocian más a hombres y otras a mujeres. La educación debe ser transversal, y desde el sector privado al cual pertenezco como una mujer con un cargo de liderazgo en el sector de la tecnología, debemos trabajar en iniciativas que permitan acercar nuestra experiencia.

En el Día Internacional de la Mujer, quiero hacer una invitación para que una vez más el sector público y privado se comprometan al desarrollo de programas que año a año incrementen el ingreso de mujeres a carreras STEM e incentiven el pensamiento analítico y el uso de tecnologías en su etapa escolar.

Hemos avanzado considerablemente en políticas de equidad salarial, flexibilidad laboral, planes de desarrollo laboral femenino, entre otros. Las políticas existen, las oportunidades también, solo falta que más mujeres se atrevan a “salir de la caja” y creer firmemente que “todas podemos”.

Pía Núñez, VP Soluciones de negocio Sonda.