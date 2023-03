Educar, no adoctrinar

Señora directora:

Dentro de todo lo malo que traen consigo crisis como la pandemia, la violencia generalizada en los colegios u otras tragedias que afectan a las familias chilenas, históricamente también han sido una oportunidad para poder trabajar de manera más efectiva por los problemas de los ciudadanos y reordenar las prioridades, en especial por parte de quienes gobiernan. Si bien existe un consenso generalizado respecto a esto último, pareciera no ser visto así por el ministro de educación Marco Antonio Ávila, quien desde su cartera anunció que una de sus prioridades iba a ser la “alfabetización en sexualidad”. En sentido opuesto a lo realmente urgente, como es la grave realidad en materia de deserción escolar, no podemos más que alertar que con la sobreideologización con la que enfrenta el Gobierno los problemas, sumado a su ya vehemente actitud refundacional, está haciendo olvidar que 6 de cada 10 niños que pasan a 2° básico no saben leer y más de 50.000 niños en 2022 no continuaron estudiando. La educación como sinónimo de oportunidades se está perdiendo y depende de la sociedad en su conjunto reivindicar la importancia de ella para que vuelva a ser un factor de movilidad social y no un campo de adoctrinamiento.

Katherine Montealegre, Sebastián Rocha, Camila Teuber, Francisco Bartucevic, Javiera Sepúlveda, Macarena Parra, Eduardo Cretton, Gonzalo Pinochet.

Directiva nacional Nuevas Generaciones UDI