Crisis por anarquía

Estimada directora

La RAE define: anarquía. – 1. Ausencia de poder público, 2.- Desconcierto, incoherencia, barullo 3. f. anarquismo .- doctrina que propugna la eliminación del Estado.

Pocas veces se ha visto en Chile la falta de Estado en tantas regiones y por tantos motivos de inacción.

Es impresionante que, a pocos meses de asumir un gobierno, exista tal descalabro de poder, a menos que sea algo programado, tal como empieza a dilucidarse que lo sucedido el 18 de Octubre de 2019 fue planificado, nacional e internacionalmente.

Narcoterrorismo desatado, inmigración ilegal descontrolada, delincuencia en cientos de comunas, cero acciones estatales por solucionar los problemas reales de los chilenos. El gobierno sólo espera lo que va a pasar en el plebiscito del 4 de septiembre.

Las tribus digitales encerradas no consideran al otro, y menos consideran su discurso o pensamiento, como ocurrió en la Convención Constitucional.

Hay una crisis tremenda de escucharnos, sin eso no podemos construir soluciones acordadas para resolver nuestros problemas como sociedad.

Insisto en que hay agendas secretas en diferentes niveles y espacios que nos están quitando el sueño de guiar nuestras vidas. Primero somos personas, luego somos Estado, eso no puede ni debe cambiar como vemos se empieza a tratar de imponernos a como dé lugar.

Tenemos y debemos ser valientes en decir, difundir y convencer con la verdad.

Jorge Porter Taschkewitz