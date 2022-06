Desintegración del sistema e inversión local

Señora directora:

La desintegración del sistema tributario se ha posicionado como uno de los ejes centrales de la discusión en torno a la Reforma Tributaria, proyecto emblemático del Gobierno que será presentado al país el próximo 30 de junio.

La desintegración no es una idea mala per se, sin embargo, es muy relevante medir los efectos que pueda tener, no solo desde la perspectiva de la recaudación tributaria, sino que también desde la mirada de la economía y particularmente desde el impulso que se necesita hoy en Chile.

Dicho de otro modo, si vamos a avanzar en la desintegración del sistema, es importante que ésta venga acompañada de medidas que apunten a fortalecer la inversión local, para que no se produzca una fuga de capitales aún mayor a la que hemos visto en el último tiempo.

La razón es que hoy, precisamente, un mecanismo para incentivar a la economía interna, es que las empresas y sus socios pueden usar el crédito que genera el sistema integrado para seguir invirtiendo.

Por lo tanto, es recomendable tener a la vista todas las aristas y, sin dudas, avanzar con gradualidad, junto con entregar mayores certezas a los inversionistas y las empresas, para que la economía no haga un corto circuito.

Erick Kessler

Gerente tributario de Addval