Chile bate récords

Señora directora:

La capacidad de energía solar en Chile, si se suman los proyectos ya aprobados o en construcción, alcanza un total de 31,3 GW este año, lo que supera ampliamente los 13,3 GW que había en marcha en 2016, cuando Al Gore, destacó a Chile por su impulso a las energías renovables, aun siendo un país en desarrollo[i].

Este ejemplo de Chile al mundo deja claro que no existen pretextos para seguir sustentando el consumo energético en fuentes de altas emisiones. Las energías renovables aportan el 23,9% de la electricidad del país, principalmente por la generación solar, con un 11,8% de participación. Durante este año se espera que entren en operación una serie de proyectos, en conjunto, superan los 6.000 MW[ii].

Para lograr esa meta, las líneas de transmisión juegan un papel clave. Pero también ha sido relevante la fuerte incorporación de pequeños medios de generación distribuida, parques -principalmente solares- de no más de 9 MW, que por su tamaño se ajustan a las complejidades de la geografía chilena y han ayudado a diversificar la generación energética desde distintas regiones.

El crecimiento solar no solo permite un avance en la descarbonización de la matriz, sino que también está impulsando nuevas industrias sustentables, como la generación de hidrógeno verde y la electromovilidad.



Víctor Opazo Carvallo

CEO de Solek Chile