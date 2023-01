Reportan alza en el precio de los alimentos por la sequía en Chile

La “mega sequía” que afecta al país hace más de una década deja un saldo que preocupa a los gremios agrícolas que, de acuerdo al ministro del ramo, implica un alza de un 20% en el precio de los alimentos del agro.

En febrero de 2022, Aurelio Montes, presidente de Vinos Chile, ya estimaba una baja en la producción en niveles entre 10% y 20%, iniciado una temporada 2022 con un escenario complejo.

Tras recorrer las viñas nacionales desde la región del Maule, la preocupación por el panorama era evidente. “En Maule vi campos que tienen hasta un 30% de producción perdida, no hubo suficiente agua para completar el proceso de la fruta. Es preocupante, otros valles también están siendo afectados”, manifestó Montes.

“Estamos atravesando una de las peores sequías de las que se tenga registro, con la mayoría de las zonas productivas decretadas en escasez hídrica. Esto es muy dramático para todas las personas y también para toda la actividad productiva, en especial la agrícola”, explicó Jaime de la Barra, gerente del área de vitivinicultura de Viña Santa Rita.

Las estrategias aplicadas durante el año pasado para enfrentar la crisis hídrica fue la anticipación, regando viñedos incluso antes de la brotación; para así, compensar la pérdida. Otra de las herramientas utilizadas fue la adecuación al comportamiento del clima a nivel país utilizando la tecnología, para así regar de manera eficiente y priorizar la correcta mantención de los viñedos.

LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO



Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca, advirtió desde un inicio que la sequía es irreversible. Para él, la solución también recae en la adaptación: “Tenemos que entender que los veranos cada vez son más calurosos, alcanzando temperaturas más extremas; con olas de calor que llegan hasta los 40 grados”.

El experto se refirió también los factores que dieron origen a la crisis hídrica, recalcando que se debe al aumento constante en la temperatura de la tierra y al bloqueo anticiclónico que se mantiene. Este bloqueo refiere a una zona de altas presiones que bloquea el paso de las que son de baja presión en la atmósfera, por tanto, no permite el paso de las lluvias a ciertos sectores. Recalca el docente entonces que es vital establecer un mecanismo de adaptación al cambio climático para evitar una mayor alza en frutas y verduras.

LOS CAMBIOS EN LA AGRICULTURA



El profesor también compartió su opinión frente a los cambios dentro del área de la agricultura, señalando que “la situación es crítica, porque no hay nieve en la cordillera”.

Si bien el pasado 2022 recibió a las regiones con una marcada temporada de lluvias, aún así las proyecciones de González estuvieron en lo cierto: “El agro dependerá de las condiciones meteorológicas y pluviométricas (…), bajo todos los modelos el 2022 registrará escasas precipitaciones, lo que restringirá aún más las posibilidades de riego entre septiembre de 2022 a marzo de 2023”.

Recalcó además que la solución para problemas críticos a futuro es una readaptación y una reingeniería del mundo agrícola.

LO NEGOCIOS LOCALES



Las autoridades, además, hicieron un llamado a visitar establecimientos mayoristas para adquirir los alimentos de la canasta básica a un precio más económico.

En ese marco, almacenes minoristas han experimentado este fenómeno de manera directa, ya que si bien sus proveedores forman parte de locales mayoristas, para obtener una ganancia han tenido que aumentar de manera exponencial sus valores: “No es que nosotros queramos cobrar más caro, es que si no le vendo al vecino a ese precio no nos sale “a cuenta”. Y las frutas son algo que no podemos no poner en vitrina”, cuenta el dueño de un minimarket en Villa Galilea.