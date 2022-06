Padres se manifestaron por falta de movilización para que sus hijos vayan a la escuela a clases

Desde el Centro de Padres del Colegio La Rinconada dijeron que aproximadamente 140 niños estarían viendo afectada su asistencia a recintos educacionales debido al problema de locomoción.

Apoderados y un dirigente gremial protestaron, esta semana, por la falta de locomoción necesaria para que los alumnos de la Escuela La Rinconada, puedan asistir a clases y regresar a sus hogares en una movilización realizada esta semana en Saltos del Laja para visibilizar el problema.

La miembro de la directiva del Centro de Padres del Colegio La Rinconada, de Saltos del Laja, Raquel Cordonier, dijo en la protesta que “no tenemos locomoción para nuestros niños, la que hay es para ciertos niños, entonces hay un grupo de niños que no pueden llegar a clases”. La situación se ha mantenido “todo el primer semestre, entonces estamos cansados de que los niños no vengan a clases, porque eso termina atrasando todo para aproximadamente 140 niños para quienes no tenemos solución de buses”, explicó Cordonier.

“Los municipios se terminan “tirando la pelota” unos con otros pero la gente ya está cansada. Algunos padres tienen que enfrentar costos de 20.000 pesos diarios, porque los que transportan a los niños al colegio cobran bastante caro”, indicó.

RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES

Una de las apoderadas que participó de la movilización, Camila Rivera, contó que “esta situación nos afecta, porque los niños no pueden venir a clases. Estamos casi a seis kilómetros del colegio y tenemos que dejarlo y buscarlo dos veces al día”.

“El gasto de combustible es inmenso y ahora solamente está trabajando mi marido, entonces no hay bolsillo que aguante”, dijo Rivera.

Otra apoderada, Paz Maricam, aseguró que “mi hijo no puede llegar al establecimiento por falta de locomoción. En general, siempre ha tenido buenas notas pero por no poder venir acá va a bajar sus notas e incluso tengo miedo de que quede repitiendo”.

El presidente del movimiento ciudadano “Saltos del Laja Comuna”, Juan Carlos Muñoz Gavilán, recalcó “este problema nos devuelve al problema de discusión que hemos planteado: la división de la administración de nuestro territorio en tres comunas que nunca se han puesto de acuerdo en cómo manejar el territorio”.

“El problema principal que tiene el colegio hoy, para mí radica en una mala gestión del DAEM (Departamento de Administración de Educación Municipal) de la Municipalidad de Los Ángeles”, dijo Muñoz Gavilán. “A estas alturas del semestre, que prácticamente se está terminando y ad portas de vacaciones de invierno los niños no pueden asistir a clases porque no tienen locomoción”, indicó.

ACUSARON FALTA DE INTERÉS POR SOLUCIONAR EL PROBLEMA

El dirigente del movimiento social agregó que “la Municipalidad de Los Ángeles nos tiene abandonados, esa es la verdad y no es una crítica antojadiza. La respuesta del DAEM y del director del colegio sobre la locomoción que deben tener estos niños hoy es que las personas que postulan a estas licitaciones no quieren hacerlo”. La razón de la falta de interesados en proyectos relacionados a la locomoción colectiva para los escolares de Saltos del Laja según lo indicado por Muñoz Gavilán se da por “la mala calidad de los caminos, que están horribles, entonces una máquina en la que se tiene que invertir para que se rompa en un par de meses claramente no es un riesgo que valga la pena”.