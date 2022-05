Alcaldes buscan mejorar administración en Saltos del Laja

La Asociación de Municipios, los alcaldes y la comunidad trabajaron conjuntamente para repostular al sector como Zona de Interés Turístico, medida aprobada y vigente hasta el 2025.

Dirigentes comunales y autoridades de gobierno participaron ayer del lanzamiento y constitución de la mesa de gobernanza de la Zona de Interés Turístico de Saltos del Laja, con la presencia de representantes de las comunas de Cabrero, Los Ángeles y Yumbel.

Lo anterior luego de que, en agosto de 2021, el Comité de Ministros del Turismo, en agosto de 2021, haya dado a Saltos del Laja, la categoría de instrumento para el fomento y el desarrollo de la actividad turística que posibilita posicionar a este sector productivo como un actor clave en el territorio, generando procesos de participación en donde tanto el sector público como el privado y junto a la comunidad, impulsarán una serie de proyectos de impacto económico y social.

El alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, dijo que “la renovación de la Zona de Interés Turístico de los Saltos del Laja es muy importante, creemos que no solo permite estructurar una organización, generar ciertas actividades y priorizar proyectos, sino que también obliga a los organismos del Estado invertir en esta zona”. Krause valoró la declaración de la Zona de Interés Turístico como “una buena herramienta y le sacaremos el mejor de los provechos para que los beneficios de las inversiones y acciones que podamos desarrollar, vayan en directo beneficio de poder fortalecer la actividad turística en este lugar”.

El edil angelino agregó que “los Saltos del Laja son una postal de Chile, un atractivo para las personas que van hacia el sur o que vienen a desarrollar alguna actividad turística en particular acá, por lo que estamos comprometidos, creemos que en esta segunda parte de la Declaración de Zona de Interés (Turístico) vamos a poder reforzar lo que hicimos durante la primera”. Esteban Krause reconoció que “la mayor cantidad de visitantes limita la cantidad de servicios que Saltos del Laja pueda ofrecer, por lo que los tres municipios de la asociación tenemos la tarea de encargarnos de la administración de este espacio, que hoy no la tiene, no hay control sobre el ingreso, no hay control sobre las acciones que se realizan dentro del espacio de Saltos del Laja, dificultando cualquier medida que podamos realizar al interior”.

ASOCIACIÓN ENTRE ACTORES BUSCA MEJORAR EL DESTINO TURÍSTICO

El edil de Los Ángeles dijo que “lo que queremos como Asociación de Municipios es generar una administración que permita mantener cierto orden y cierta estructura que le permita tanto a los vendedores y comerciantes como a las personas que visitan, un ordenamiento respecto de cómo recorrer estos espacios a objeto de mantenerlos, preservarlos y generar los cuidados mínimos necesarios para que esto pueda mantenerse en el tiempo”. Respecto a la posibilidad de que Saltos del Laja sea eventualmente, una comuna independiente, el alcalde Krause indicó que “ser comuna siempre tiene ventajas, pero también, cuando los territorios se comienzan a dividir en pequeños espacios de pequeños habitantes, van perdiendo fuerza y potencia, hoy estamos encaminados a la administración de espacios importantes, grandes, que le den la autonomía que posibilite tomar nuestras propias decisiones”. Esteban Krause precisó que “lo que necesitamos los municipios hoy es tener más facultades para poder administrar, aquí se nos da una coyuntura muy particular, donde estos espacios están distribuidos en dos territorios principales, que son Cabrero y Los Ángeles, dentro del territorio de Cabrero hay un predio de la comuna de Yumbel, entonces lo que tenemos que buscar es algo que ya logramos y que me parece algo histórico para este lugar, donde los tres municipios estemos asociados, cosa que no había sucedido antes, ha permitido hacer algunas acciones, pero ese es el camino para fortalecer estos espacios”

El alcalde de Cabrero, Mario Gierke, dijo en la misma instancia que “como presidente de la Asociación de Los Saltos del Laja, representando a Cabrero, Yumbel y Los Ángeles y además como alcalde de la comuna de Cabrero me siento contento y orgulloso de todo lo que estamos haciendo, a través del trabajo de actores relevantes como dirigentes sociales; autoridades locales, regionales, nacionales; los comerciantes y todos quienes trabajan por que este destino de interés turístico pueda tener inversión pública y cambios que permitan mejorar la calidad de vida, las condiciones de seguridad y muchas otras cosas que ocurren en este territorio”. Gierke reconoció que “no es fácil dirigir una asociación, pero con esfuerzo, gestión y trabajo vamos a lograr avanzar. Hoy vimos una planificación que se ha logrado en reiteradas reuniones y hoy tenemos el trabajo serio y responsable de juntar los recursos para poder darle vida a ese trabajo”. El edil de Cabrero destacó la presencia de autoridades “como el seremi de Economía y nuestra directora subrogante regional del Sernatur, buscando alternativas que permitan mejorar los Saltos del Laja. Hoy vemos que hay que trabajar por que la extracción de la basura sea mejor, para que la seguridad pueda llegar todo el año a los Saltos del Laja, porque los servicios sanitarios puedan estar de la mejor manera posible para poder recibir a los millones de turistas que llegan a este destino y entregar calidad de vida a nuestros empresarios, microempresarios, artesanos y emprendedores de este destino tan importante para el mundo”.

El presidente de la Asociación de Municipios de Saltos del Laja indicó que “seguimos trabajando, buscando recursos y tenemos hoy el apoyo del Gobierno Regional, a través de nuestro gobernador Rodrigo Díaz, nuestros consejeros regionales y por supuesto el gobierno de turno, que ha demostrado la intención de apoyar este destino para que el Salto del Laja pueda tener inversión pública y el rostro pueda cambiar para nuestras comunas y todos los turistas, que puedan ver un mejor Salto del Laja”. Respecto a los problemas generados durante la última temporada de verano, el jefe comunal reconoció que “tuvimos problemas en la última temporada, lo que debemos hacer es tener una agenda corta, que reúna tanto al alcalde de Yumbel, de Cabrero y de Los Ángeles, con el apoyo de los concejos para poder inyectar más recursos, de tal manera que la extracción de la basura llegue en el momento adecuado, que la seguridad a través del apoyo municipal llegue en el momento que corresponde y que Carabineros haga su trabajo”. Mario Gierke agregó que “la institución debe reforzar con más Carabineros, no solamente en el tiempo de verano, sino durante todo el año, los temas sanitarios los estamos trabajando, tenemos un espacio para ello, pero debemos mejorarlo”. El alcalde subrogante de la comuna de Yumbel, Cristian Sobarzo, dijo en la convocatoria que “el hecho de que los Saltos del Laja haya sido declarado como zona de interés turístico es sin lugar a dudas un tremendo avance en esta materia, que nos va a permitir un mayor desarrollo en el fomento económico local y como Municipalidad de Yumbel integrante en el tripartito, va en beneficio de toda nuestra comunidad y de todos los turistas que visitan esta zona, ya sean turistas regionales, nacionales o internacionales”.

AUTORIDADES PROVINCIALES AGRADECIERON SER PARTE DEL TRABAJO

La directora regional subrogante de Sernatur Biobío, Carolina Godoy, explicó que “el lanzamiento y la conformación de la mesa de gobernanza, en el marco de la ZOIT de Saltos del Laja, un instrumento de planificación que se realiza en conjunto entre públicos y privados”. Godoy recordó que “el año 2019 se realizó la prórroga para que continuara siendo ZOIT, porque ya tenía la categoría”. Lo anterior significa, según la dirigente del Servicio Nacional de Turismo que “la Asociación de Municipios, los alcaldes y la comunidad trabajaron de manera conjunta para postular nuevamente a Saltos del Laja como ZOIT, medida aprobada por el Comité de Ministros, Saltos del Laja será ZOIT nuevamente hasta el año 2025 y esperamos que durante estos cuatro años de ejecución el plan de acción se lleve a cabo, para lo cual tenemos la labor de coordinar la inversión pública y privada para el mejoramiento del destino”. El coordinador provincial del Gobierno Regional de Biobío, Hugo Inostroza, mencionó que “uno de los temas que nos pidió el gobernador Rodrigo Díaz cuando asumimos este rol en la provincia para descentralizar y trabajar con los territorios fue justamente cómo planificar y diseñar esta principal postal regional, como lo son los Saltos del Laja y estamos felices de ser parte de esta mesa a la que nos ha invitado Sernatur”.

Inostroza indicó que “en paralelo hemos estado trabajando con los alcaldes en las tres comunas y también con el territorio para levantar una planificación del sector e inyectar recursos de corto mediano y largo plazo, porque sabemos que hoy los Saltos del Laja, luego de la división de Ñuble y de la región del Biobío se generó una oportunidad de desarrollo turístico, que antes estaba centralizado en Chillán, hacia el sector de Las Trancas”. El coordinador provincial reconoció “la relevancia del sector de Saltos del Laja en la inyección de recursos de nuestro gobernador regional y de nuestro concejo regional y para pensar más ampliamente en cómo podemos generar circuitos turísticos hacia la zona de Chillán, con la historia y el patrimonio que tenemos con el museo de O’Higgins y el futuro paso Pichachén, donde también hay recursos importantes del Gobierno para potenciar sectores turísticos que son muy bonitos”. Hugo Inostroza dijo estar “feliz de ser parte de esta mesa, con la finalidad también de levantar una planificación e inyectar recursos en el corto, mediano y largo plazo, que es lo que nos ha pedido nuestro gobernador regional y consejo regional, al ser un punto relevante de inyección de recursos”. Sobre el ferrocarril de San Rosendo, Inostroza destacó “la puesta en valor del ferrocarril en San Rosendo, con el municipio. También se están financiando algunos programas que relevan ese patrimonio. También el museo o Casa de O’Higgins, en Quileco, son temas que el gobernador nos ha pedido relevar en lo patrimonial”.

AUTORIDADES DISPUESTAS A IMPULSAR INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL

El coordinador provincial del Gobierno Regional de Biobío indicó que “sin duda si alguna comuna quiere levantar infraestructura patrimonial, el gobierno regional va a estar dispuesto a trabajar desde una profesional encargada de patrimonio, que es antropóloga y que está a cargo también de los temas patrimoniales en la provincia de Biobío, incluyendo el tema ferroviario y el Campanario de Rerre, que tiene un rico patrimonio y que también estamos trabajando en conjunto con los municipios desde el Gobierno regional”.