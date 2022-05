Academia angelina busca candidata de Biobío para participar del Miss Universo Concepción

Entre los objetivos del concurso están el reactivar este tipo de eventos, que perdieron su protagonismo y periodicidad después de las restricciones traídas por la pandemia del Covid-19.

En Los Ángeles una academia de modelaje que participará del Miss Universo Concepción destaca esta instancia como una oportunidad de reapertura a este tipo de eventos, para el cual se elegirá a una representante angelina y todo un equipo de apoyo a la candidata local.

La encargada de la Productora y Academia Urenda, establecida en Los Ángeles, Stefany Urenda, dijo a diario La Tribuna que “los eventos estuvieron muertos en pandemia, lo que afectó la producción de eventos como desfiles de moda, de hecho hace muchos años que no se hacían eventos tan grandes como desfiles de moda y ya antes eran pocos”. Debido a lo anterior es que “se quiere hacer el Miss Universo en Concepción, para reactivar los eventos más grandes que había en su momento”, explicó Urenda. Con este nuevo aire en el mundo del modelaje, la encargada de la productora y academia indicó que “se muestra el trabajo de todos los implicados, se muestra la ropa de la diseñadora que hizo el vestido, por ejemplo y todo es parte del marketing, en un desfile de moda los colaboradores se dan a conocer”.

La vocera de la academia de modelaje explicó que “cada concurso tiene un foco distinto y no se trata solo de ser linda, deben tener un objetivo, se busca a personas que la ayuden expresarse, a comunicarse bien también corporalmente y se hace una preparación para que la chica que concurse represente bien su zona”. En la academia “trabajamos mucho con la expresión, trabajo con profesores y en el caso de la preparación de Miss se trabaja con todo un equipo aparte, para que pueda llegar bien preparada al concurso”. Para el certamen de Miss Chile que se llevará a cabo en Concepción “tenemos el objetivo de sacar una buena candidata de Biobío, a través de la unión incluso con otras academias, aquí la competencia es sana porque no queremos que se tengan que ir a capacitar a Santiago para ser modelos, quiero que estén en Biobío. La invitación a las chicas de acá es a que participen, estaremos hasta la siguiente semana inscribiéndolas y tendrán clases de todo tipo. Después del concurso el jurado decide quién llegará a Santiago”. Desde la academia de modelaje se centraron en preparar a las candidatas “a través de un equipo, con auspiciadores que permitirá entregar un buen evento, con una buena producción en Biobío y que esto no se dé solamente en Santiago”.