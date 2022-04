Lluvia y frío acentúan necesidades de personas en situación de calle en Los Ángeles

La organización acepta verduras y productos de estación, así como depósitos que ayuden a costear el pan, gas y otros elementos que utilizan diariamente para ayudar a la comunidad.

El director de la Pastoral Social del Obispado Santa María de Los Ángeles, el sacerdote Gustavo Valencia contó respecto del trabajo realizado por la organización para ayudar a las personas en situación de calle o que enfrenten alguna necesidad durante todo el año, especialmente considerando el frente de mal tiempo que afecta a Los Ángeles y sus alrededores y que impacta especialmente a quienes menos preparados están para soportar estas condiciones climáticas.

Así, el sacerdote dijo a diario La Tribuna que “durante este año estábamos trabajando para otro problema completamente contrario, estábamos trabajando para hacer frente a la escasez hídrica en zonas rurales, porque los pozos estaban quedando sin agua, en diez comunidades en Los Molinos, Las Pitras y San Lorenzito y con el frente de mal tiempo, que trajo bastante lluvia, atendimos a las personas que llegaron a nuestra oficina, como siempre”. Valencia explicó que “entregamos canastas familiares a las personas que así lo necesitan y a veces material de construcción, porque con el viento a veces las techumbres se vuelan y ese techo ya no sirve. Como también trabajamos con personas en situación de calle, que son los que más sienten esto, los ayudamos con ropa Y siempre necesitamos alimentos no perecibles para las canastas”. En el caso del comedor fraterno de la Pastoral “aceptamos todo lo que nos puedan ofrecer, se necesitan verduras, papas, cebollas y productos de estación. Algunas personas depositan todos los meses algo de dinero a la cuenta de la pastoral, porque tenemos que comprar el pan, el gas y otras cosas que se necesitan”, dijo el párroco.

APOYO A LOS NECESITADOS EN TIEMPOS DE MAL CLIMA

El director de la Pastoral Social de Los Ángeles agregó que “como estamos en tiempo de pandemia hay un dinero que debemos ocupar para los implementos de salud como las mascarillas, los guantes y todo lo que tiene que ver con el asunto de pandemia”. “También estamos recibiendo ropa de invierno en Arturo Prat con Colo Colo, donde tenemos una oficina, y si bien la gente hace bien en regalarnos ropa, muchas veces no traen ropa de invierno, entonces la tenemos que guardar mucho tiempo y se deteriora en la misma bodega que tenemos. Nosotros tenemos algo de ropa y de hecho después del incendio que hubo en la población Galvarino quisimos ayudar, pero también nos preocupamos de una familia extranjera que estaba durmiendo en el rodoviario, los trajimos acá y se pusieron muy contentos de poder dormir en una cama”, contó Gustavo Valencia. A pesar de la falta de tiempo para entregar estas ayudas, el vocero de la Pastoral Social indicó que “la gente que nos conoce sabe que cuando hay algún incendio puede venir acá y entre las cosas que tenemos les entregamos, desde las bodegas”.

Valencia detalló que “no nos hemos enterado de familias que hayan tenido problemas más graves, pero también el hospedaje de la municipalidad estaba funcionando y apoya. Eso sí, en tiempos de pandemia la gente que iba allá no se podía ir y eso llevó a que muchas personas en situación de calle dejaran de usarlo porque tienen una manera distinta de vivir, se mueven constantemente. Aun así era un lugar acogedor, con ropa limpia y agua caliente, pero la gente no quería ir, porque llevan otra vida, pero sigue siendo una forma de paliar el frío que hay después de la lluvia”. Gustavo Valencia hizo un llamado a la comunidad angelina a “ayudar con alimentos no perecibles, siempre los necesitamos, entonces los que puedan ayudar en el comedor fraterno, que está frente al estacionamiento del Jumbo, en calle 21 de Mayo 147, donde mucha gente, frecuentemente nos entregan productos para hacer comida y armar las canastas. Nada se acumula, sino que más bien ocupamos lo que nos llega para poder ir en ayuda de esta gente”. El director de la Pastoral Social del Obispado Santa María de Los Ángeles ejemplificó a través del caso de “una persona que vive al lado de una acequia, quien no puede vivir en un hospedaje, porque además no quiere”. Gustavo Valencia explicó que, debido a este caso puntual, “también nos tenemos que preocupar de comprarle un nylon, porque él duerme ahí, no quiere moverse. A veces algunas personas en situación de calle tienen problemas mentales, entonces no es fácil decirles que se queden en los hospedajes, se mueven de un lado a otro”. Valencia indicó que “cada una de las personas que tratamos de ayudar son un mundo, son todos diferentes, algunas personas podrían pensar ¿pero cómo no ayudan más? Pero no se puede ayudar más. Mucha gente critica desde afuera pero hay que estar ahí, consultar, ver qué pasa. A veces nos comentan que están al frente del Jumbo, que están comiendo en el suelo, pero nosotros entregamos la comida para que vayan a otra parte a comer y si quieren comer ahí no se puede hacer más”. El párroco del Obispado Santa María de Los Ángeles recalcó que “a veces no se puede hacer más, les damos la comida porque en tiempo de pandemia no pueden entrar a nuestro comedor”.