Monitorean funcionamiento de residencias para personas en situación de calle

A raíz de los sistemas frontales que han afectado a la región estos días, y sobre todo las lluvias y vientos que se pronostican para el martes en el Gran Concepción, es que la Seremi de Desarrollo Social y Familia recorrió algunos dispositivos del plan Noche Digna. En esta oportunidad el Seremi Hedson Díaz inspeccionó la Hospedería Esteban Gumucio, ubicada en Avenida Manuel Rodríguez de la capital penquista, que es uno de los dispositivos del programa y que tiene una cobertura de 20 personas.

El Seremi de Desarrollo Social y Familia, Hedson Díaz Cruces explicó que “en el contexto del sistema frontal que afecta a la región, nos vimos en la obligación de monitorear la hospedería para ver su funcionamiento. Es nuestra misión fortalecer los dispositivos, sobre todo, cuando las condiciones climáticas lo ameriten. Es súper necesario visibilizar que existe oferta y una oportunidad para que las personas en situación de calle, puedan pernoctar en estos días y que puedan ducharse, comer y por tanto humanizar la gestión pública”, enfatizó la autoridad.

En tanto Manuel Cuevas, residente de la Hospedería indicó que “yo salgo a las 6 de la mañana, cuando me despierta el tío y me dice que el desayuno está listo, de ahí salgo a trabajar todo el día. Después llego tipo 6 de la tarde, y acá está todo calentito, los monitores y monitoras muy amables, preocupados de todo lo que a uno le pasa, y lo más importante tenemos para comer, está calentito, disponemos de nuestras piezas, sábanas limpias. No nos podemos quejar, acá hay de todo y por eso, estoy muy agradecido”, manifestó.

Cabe recordar que el Plan Protege Calle estará operativo en mayo de este año, en donde comienzan a funcionar albergues, rutas sociales y rutas médicas y que se adicionan a las hospederías y residencias que son de la oferta permanente del Plan Noche Digna.

Actualmente existen 1.715 personas en situación de calle en la región del Biobío, donde 479 se encuentran en la comuna de Concepción. Esta cifra es actualizada trimestralmente por el Registro Social de Hogares anexo calle, y su última entrega fue en enero de 2022.