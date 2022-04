En Santiago: realizaron reunión por seguridad ciudadana en Mulchén

El alcalde de Mulchén y el subsecretario del Interior se reunieron esta mañana para dialogar sobre los problemas en materia de seguridad que vive la comuna, donde el representante del Gobierno comprometió una visita en terreno a la localidad de Biobío para trabajar en terreno y dar solución al problema del crimen en el sector.

El alcalde de Mulchén, Jorge Rivas, dijo que “sin duda era una reunión muy importante, donde le dimos a conocer nuestras preocupaciones y necesidades al subsecretario del interior, Manuel Monsalve, quien cordialmente nos ha recibido en su despacho, donde estuvimos conversando sobre los problemas que nos afectan y de manera conjunta vamos a buscar y encontrar las soluciones que nuestra comunidad espera”. Rivas agregó que “me voy gratamente impresionado del compromiso y la gestión que a través de la Subsecretaría del Ministerio del Interior se va a realizar con la finalidad de podernos apoyar en las diferentes soluciones que necesitamos para nuestra comuna. Ha sido una provechosa reunión y esperamos también recibir al subsecretario y su equipo en la comuna de Mulchén, quien comprometió visitarnos la segunda semana del mes de mayo”.

El edil indicó que “esperamos poder trabajar conjuntamente con las policías, a través de alguna reunión conjunta y con la finalidad de poder enfrentar los desafíos que en definitiva afectan a nuestra comuna, para entregarle paz a los habitantes de la misma”. Jorge Rivas explicó, con motivo de la reunión realizada en La Moneda, que “es muy importante poder llegar a estas instancias, lo cual no es fácil, no es fácil conseguir una audiencia con un subsecretario o un ministro y que nos reciba es una gran oportunidad, el que nos escuche y se comprometa a trabajar por conseguir las soluciones que esperamos no es fácil, Santiago tiene la mayor parte de las oficinas del gobierno y es donde tenemos que llegar y dar a conocer nuestros problemas y es así también como concretamos las soluciones para las familias de nuestra comunidad”.

COMPROMETEN APORTE AL DESARROLLO DE MULCHÉN

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, declaró, posterior a la reunión sostenida, que “el alcalde ha venido a buscar soluciones para la gente que vive en la comuna, donde una de las preocupaciones tiene que ver con las condiciones de seguridad y nos hemos comprometido de ir a Mulchén, esperamos sesionar en la comuna con un comité policial, con el objeto de tomar medidas que puedan responder a las preocupaciones del alcalde y de la comunidad de Mulchén”. Monsalve agregó que “nos vamos a preocupar también de la dotación policial, particularmente de ser más agiles en poder mejorar la cantidad de vehículos policiales operativos en la comuna de Mulchén y esperamos también poder ayudar en otras tareas de desarrollo”. El vocero del Ministerio del Interior dijo que “esperamos también poder ayudar en otras tareas de desarrollo que tiene Mulchén, acompañando presencialmente al alcalde de la comuna de Mulchén la segunda semana de mayo”.

Manuel Monsalve indicó que “el Ministerio del Interior tiene un foco complejo, que es la seguridad pública y la seguridad pública ha reemplazado casi todas las preocupaciones de las personas, el Presidente Gabriel Boric a mandatado responder a esa inquietud, por lo que estamos trabajando en el Plan Nacional de Seguridad Pública en contra del crimen organizado, en la lucha contra el uso de armas, de hecho nos interesa mucho controlar y disminuir el stock de armas”. El integrante de la cartera de Gobierno indicó que “he dicho y reiterado que el crimen organizado es uno de los principales adversarios de la seguridad de los chilenos, pero también de la democracia y el crimen en el norte está presente en la trata de personas, en el tráfico ilegal de inmigrantes, pero también en todo Chile está el crimen organizado detrás del tráfico de drogas o de delitos como el robo de madera”.

El subsecretario del Interior agregó que “hoy anunciamos que vamos a impulsar una ley que está en la Comisión de Seguridad del Senado, que tiene que ver con dotar a las policías de técnicas especiales de investigación para poder identificar y desbaratar el crimen organizado que hoy es un gran adversario para la seguridad de las personas y la democracia.