Realizaron segunda Mesa de Transportes y Movilidad para el Gran Concepción

En el Salón Mural del Gobierno Regional, a una semana de la primera reunión, se realizó la segunda Mesa de Transportes y Movilidad para el Gran Concepción. En la instancia, que busca mejorar la conectividad integral de la intercomuna y que fue liderada por la Delegada Presidencial Regional, Daniela Dresdner, acompañada de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones Claudia García, se contó con la participación de alcaldes de la intercomuna, gremios productivos y unidades técnicas de gobierno.

En relación a la segunda versión de la mesa de trabajo, la Delegada Daniela Dresdner señaló: “En esta reunión vimos avances concretos, tomando acuerdos en varias materias, partiendo con la mejora de los sistemas de información para usuarios, teniendo una mejor utilización de tecnologías que ya existen, aprovechándolas para que todos conozcan de forma inmediata las congestiones provocadas por accidentes por ejemplo, formando un sistema tecnológico integrado”.

Asimismo, la autoridad explicó: “Acordamos con los municipios presentes, la generación de horarios diferentes en las entradas y salidas de los colegios y de instituciones públicas de las diferentes comunas, para que el público no se acumule en un mismo lugar a la misma hora. Estamos también discutiendo sobre el uso del Biotrén, por lo que buscaremos aumentar la frecuencia de este”.

Respecto a los cambios a mediano y largo plazo, Daniela Dresner contó que existe urgencia en atender los desafíos de infraestructura que presenta la región. “Hay proyectos que están listos para empezar y no lo han hecho, otros que están a la espera de financiamiento, en esos pondremos énfasis. El seremi de Obras públicas tiene como tarea levantar con las distintas instituciones, cuáles son las urgencias de construcción, trabajando intersectorialmente, por eso la importancia de seguir avanzando en estas reuniones. Tenemos que buscar soluciones colectivas y no soluciones impuestas que después no resultan”.

Por su parte, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos enfatizó en la dificultad que se genera vialmente para los traslados, aludiendo a la falta de transporte escolar, comentando: “Con la falta de transporte escolar que existe, hay muchos padres y apoderados que trasladan a sus hijos generando mayor congestión vehicular. El trabajo que tenemos que hacer hoy es integrado, en el corto plazo gestiones que ya ha indicado el Ministerio de Transportes a través del uso de aplicaciones que permiten identificar donde están los vehículos del transporte público, apoyados por una buena fiscalización a estos, capacitándolos a través de SENCE, por ese lado nuestro compromiso está en agilizar los procesos de obtención de licencias de conducir para el transporte público; en el mediano plazo, hay necesidad de mejorar los corredores de transporte público, por ejemplo el de Colón – Hualpén y mejoras en vías alternativas; y en el largo plazo, existen muchas obras que necesitamos que vayan avanzando para mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Desde el Gobierno Regional, el jefe de División de Transportes e Infraestructura, Oscar Ferrel dijo: “Creemos que lo primero, es contar con data en base a lo que hoy es una discusión, las frecuencias del transporte público, por ejemplo, tenemos buenas universidades que pueden apoyarnos en esto. Nosotros nos manifestamos dispuestos a ofrecer los recursos, que en su momento se verá si es a través de un FRIL u otra forma. Aquí se han identificado urgencias al corto, mediano y largo plazo, sin embargo, nosotros debemos identificar las prioridades presidenciales, que en este caso es dar a conocer a las máximas autoridades, los nudos críticos”.

Por otro lado, Michael Esquerré, miembro de la mesa COMEX, agregó: “En la Mesa COMEX se armó un grupo de gremios y con los trabajadores de la confederación portuaria, donde en una mesa de diálogo amplia, hablamos de la competitividad exportadora de la región, y dentro de esto están todos los factores que afectan a todas las personas de la región. Nosotros nos vemos muy afectados, aumentando la huella de carbono, la habitabilidad de la ciudad, la conectividad con los puertos por donde salen las cargas que se exportan, esto afecta a la ciudad completa. Pero lo que está pasando aquí es bien inédito, porque gracias a todos los actores involucrados, se permite que se aborden desde diferentes áreas y a través de un diálogo las temáticas que afectan a la ciudad”.