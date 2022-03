Cooperativa impulsa la actividad laboral de personas mayores a través de la recuperación de viñas

Se estima que el próximo año se podría recuperar en parte la producción, y en un plazo de otros tres años alcanzar el 100 por ciento del potencial productivo.

El vocero de Cooperativa Los Notros de Nacimiento contó sobre cómo, a través de la reactivación agrícola de hectáreas de viñas, logró también incluir a personas mayores en el trabajo agrícola, aportando con un componente social en uno de los sectores rurales de la región del Biobío para retomar la producción de vinos.

El presidente de la cooperativa, Baltazar Roa, dijo a diario La Tribuna que “estamos en un proceso de recuperación de las viñas de nuestros asociados, donde nos ha ido bien y el cambio climático no nos ha afectado tanto, sí estamos fertilizando bastante las parras que estamos recuperando y eso es lo que nos ha permitido tener buenos resultados, de hecho estamos ya sacando pequeñas producciones de las viñas que están en recuperación”.

Roa explicó que “para recuperar una viña que se había dejado de trabajar por 20 o 25 años hay que trabajar entre tres y cinco años y nosotros vamos en el segundo año. Este año tuvimos producción aunque a pequeña escala, cosa que no pudimos hacer el año pasado, de hecho ya tenemos un poco de chicha producida de esas parras”. El vocero de Cooperativa Los Notros agregó que “la cooperativa está volviendo a sus orígenes vitivinícolas, ya que habían socios que habían dejado abandonadas sus viñas por problemas de los bajos precios del vino, pero ahora retomamos eso y estamos recuperando esas viñas abandonadas, aunque igualmente tenemos viñas que nunca han dejado de producir, trabajándolas de forma normal y donde esperamos conseguir una buena producción de uva para este año”.

APOYO PRODUCTIVO Y SOCIAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN DE VINOS

Baltazar Roa manifestó que “las viñas que estuvieron abandonadas durante muchos años, debido a la falta de gente para realizar los trabajos necesarios para mantenerlas, como las podas, por ejemplo y los propietarios las dejaron de lado, pero las viñas son muy nobles, se aferran al terreno y se pueden recuperar”.

Roa expresó que “uno de los mayores problemas que tenían los pequeños agricultores de la zona era conseguir mano de obra y por eso las dejaron de lado, pero como cooperativa estamos llevando gente desde la ciudad a los sectores rurales donde están las viñas, porque en los sectores aledaños hay muy poca mano de obra, aunque estamos contratando adultos mayores que en general eran de estos sectores rurales, a quienes no les están dando trabajo en las empresas y con un apoyo de un subsidio del sueldo entregado por el Sence, para que como cooperativa no tengamos que pagar sueldos tan elevados”.

El presidente de cooperativa indicó que “este modelo de trabajo nos permite a su vez apoyar en lo social, porque el trabajo en las viñas puede mantenerse en el tiempo en los sectores rurales, aportando además con una gran demanda de mano de obra y todos los años”. Baltazar Roa contó además que “gracias a que esta iniciativa tiene un enfoque social, hemos contado con la ayuda de un empresario que hace servicios forestales que nos apoyó comercialmente con los fertilizantes necesarios para la recuperación de las viñas, lo que fue un espaldarazo importante considerando que los precios van al alza, pero por lo menos hemos podido encontrarlos”. Respecto al tiempo en el que Cooperativa Los Notros plantea tener producción en las hectáreas en las que están invirtiendo, su presidente anticipó que “el próximo año podríamos recuperar algo de producción, este año seguramente llegaremos a un 10 por ciento y el próximo año, dentro de lo que uno puede estimar, debiera ir cerca del 40 por ciento lo que la viña podrá producir a futuro y en tres años más debiéramos poder ver la viña alcanzando el 100 por ciento de su potencial productivo”.

FAENAS VITIVINÍCOLAS SE MANTUVIERON INCLUSO EN PANDEMIA

Roa indicó que “nuestra eficiencia también dependerá del apoyo gubernamental que conseguimos y si estos subsidios se mantienen en el tiempo, pero los adultos mayores que necesitan trabajo siempre estarán, a lo mejor los que están actualmente se mantendrán un tiempo más y después nos digan que no están en condiciones de trabajar, pero siempre habrá gente que necesite estos empleos, porque con los niveles de pensiones bajas que tenemos en el país obligan a mantenernos activos la mayor cantidad de años posibles, como anécdota, cuando empezó la pandemia ya estábamos trabajando, y le comenté a los trabajadores que lo primero es la salud y que podíamos dejar de trabajar, y me contestaron: si nos encerramos en la casa ahí sí que nos enfermamos, así que seguiremos trabajando, frente a lo que les recomendé que trataran de encontrarse con la menor cantidad de gente posible, porque en las faenas cada uno trabaja al aire libre y a distancias prudentes uno de otro, se puede mantener la distancia y en los dos años que lleva la pandemia no hemos tenido ningún contagio”.