Rodeada de su familia, en especial de sus nietos, en la tranquilidad de su hogar ubicado en el sector de Palomares de Concepción, una salud totalmente recuperada luce hoy Orietta Aravena Valdebenito, paciente de 61 años que el 13 de octubre de 2022 fue operada de colecistectomía en el Hospital de Lota, en el marco del Plan de Resolución de Lista de Espera de la Red del Servicio de Salud Concepción.

Ella era parte de la Lista de Espera del principal recinto asistencial de la Región y se agregó a la Tabla Programada de Cirugías del Hospital de Lota, como parte de las estrategias de reducción de las listas de espera que implementó el Ministerio de Salud, que potencia el trabajo en red y que significó la derivación de pacientes de Cirugía General y de Oftalmología al hospital lotino.

“Nada que decir de la atención, fue muy buena, desde el día en que me hospitalizaron me ofrecieron almuerzo, me tomaron los signos vitales, me asignaron una sala para mí sola y siempre me preguntaban si necesitaba algo”, contó la paciente, quien permaneció tres días en el recinto lotino.

Asimismo, destacó la rapidez del proceso una vez que fue notificada de su cupo para su operación en Lota, y el trato de los profesionales a cargo de su cirugía: los médicos Dr Óscar Prince y Dra Susana Sabat.

“Me llamaron del Hospital Regional para infórmame que había salido elegida para ser operada en Lota. Yo no lo dudé ni un segundo y dije que sí. Al otro día me llamaron de Lota para decirme que tenían todos mis informes listos y al tercer día ya me estaban hospitalizando”, relató.

“En todo momento los médicos fueron muy atentos conmigo. Durante todo el proceso me sentí segura con ellos, por eso, le digo a quienes están en lista de espera y pueden operarse fuera del Hospital Regional, que lo hagan, porque en todos los hospitales es la misma atención, los médicos están preparados para tratar y operar un paciente, que acudan confiados”, sostuvo.

Estrategia del MINSAL

Esta derivación es parte de las estrategias que se adoptaron el año 2022 para la resolución de la Lista de Espera y que implicó que desde el HHG también se derivó un promedio de 20 pacientes mensuales al Hospital San José de Coronel, de la especialidad de Ginecología, para esterilizaciones tubarias, a las que en enero de 2023 se sumaron IQ por histerectomías.

Desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales se han impulsado distintas estrategias de recuperación de la Red Asistencial con el objetivo de dar respuesta a la demanda de consultas y controles, así como en la resolución quirúrgica de pacientes GES y no GES postergados por la pandemia.

Por ello, para 2023, se han destinado 35.000 millones de pesos para continuar con la extensión de horarios de atención inclusive los sábados, para maximizar la posibilidad de brindar atenciones oportunas.

