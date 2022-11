Cómo mantener el cuerpo hidratado durante los días de calor

Foto de Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/es-es/foto/foto-de-enfoque-selectivo-de-mujer-sonriente-bebiendo-agua-de-una-botella-de-plastico-3763929/

Los termómetros marcarán sobre los 30°C durante este fin de semana en Biobío, por lo mismo, los ciudadanos buscan distintas maneras para capear el calor que se hará cada vez más presente considerando que falta menos de un mes para el inicio de la temporada estival.

En ese contexto, diario La Tribuna conversó con María Consuelo Díaz, docente de Nutrición y Dietética de la Universidad San Sebastián, para conocer algunas apreciaciones profesionales en materia de cuidado de la salud e hidratación.

MÁS O MENOS DE DOS LITROS

Se suele mencionar entre el conocimiento general que el ser humano debe consumir dos litros de agua a diario. En ese sentido, Díaz señaló que: “Es conocida esta prescripción de dos litros de agua en los adultos, pero la verdad es que es un poco más específica en la práctica. Son 30 ml de agua por kilo de peso, pero por motivos de difusión se habla de dos litros”.

Una vez aclarado el tema de los dos litros, la profesional resaltó la importancia de comenzar a incrementar la ingesta de agua durante los próximos meses. “Lo importante es que cuando aumentan las pérdidas de líquidos hay que aumentar la ingesta de agua. En especial con las altas temperaturas del verano nosotros aumentamos las pérdidas de agua por sudor. Aquí hablamos de subir el consumo de líquidos a 40-45 ml de agua por kilo de peso”, afirmó.

QUÉ INGERIR DURANTE LOS DÍAS DE CALOR

Entre las personas suele estar asociado el incremento de las temperaturas con el consumo de bebidas alcohólicas ‘refrescantes’ como la cerveza, sin embargo, el consumo de alcohol no es una herramienta para prevenir la deshidratación durante los días de mayor calor. “El alcohol nos provoca aumentar las pérdidas de líquidos”, enfatizó la entrevistada.

Una alternativa que sí puede ayudar durante los días de calor son los alimentos que tienen alto contenido de agua en su composición normal. “Existen frutas como la sandía, el melón, el mango y la piña, que pueden contribuir a una correcta hidratación. Eso sí, la recomendación es consumir estas comidas como fruta entera y no tomar como jugo, porque en ese formato aumenta mucho el índice glicémico de estos alimentos”, explicó la docente.

“Con respecto a las bebidas azucaradas lo ideal es limitar su consumo porque no nos darán buenos resultados en salud (…) Hay opciones saludables como el agua mineral. Y si queremos consumir agua saborizada, ojalá hacerlo en casa con rodajas de alguna fruta cítrica. Las otras aguas que están endulzadas y no son azucaradas podrían funcionar, pero de todas maneras recomiendo el agua pura o opciones naturales”, complementó.

Una alternativa popularizada entre la comunidad son las bebidas hidratantes o isotónicas, las cuales no son necesarias según Díaz. “En relación a las bebidas isotónicas la verdad es que no es necesario si una persona no es un deportista de alto rendimiento. Porque lo que tienen estas bebidas en general es agua, electrolitos y glucosa u otras formas de azúcar, lo que va aumentar la ingesta de calorías de forma innecesaria”, expresó.

Finalmente, María Consuelo Díaz no pasó por alto el tema de la deshidratación y sus consecuencias afirmando que: “La deshidratación no es algo que se pueda tomar a la ligera, ya que se puede llevar a pérdida excesiva de electrolitos con consecuencias que van desde desmayos hasta la muerte en casos más extremos (…) Cuando vemos que la orina está de un color más oscuro cercano al café, quiere decir que nos falta agua y que estamos aumentando el riesgo de producir, por ejemplo, cálculos renales”.

