Llaman a realizarse el test de VIH gratuito en Biobío

El VIH es el virus de la Inmunodeficiencia Humana que se puede transmitir a través de relaciones sexuales sin protección, intercambio de jeringas, transfusiones de sangre o desde una madre con VIH a su hijo durante el embarazo, parto y lactancia. En Chile el examen de detección de este virus se puede efectuar en cualquier consultorio u hospital del territorio, con la característica fundamental de que es gratuito.

Para conocer detalles en relación a la situación más local, diario La Tribuna conversó con Ámbar Jara, matrona y asesora de atención primaria en el Servicio de Salud Biobío, quien también es encargada del Programa de Prevención de VIH e ITS.

“Cada vez es un tema que se está abordando más entre la población. Es bueno que en los colegios se empiece por una educación sexual integral y que se quiten los tabúes y los miedos al respecto. De esa forma se ha logrado que la gente esté preguntando más en los mismos consultorios donde se ofrecen entrevistas y por la entrega del test visual rápido”, comentó la entrevistada.

Según lo señalado por la profesional, a raíz del acceso por parte de la comunidad a este test se ha logrado diagnosticar nuevos casos no solamente de VIH, sino que también otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), las cuales son más comunes en la población como, por ejemplo, la sífilis, la condilomatosis, la gonorrea, el herpes genital y la hepatitis B.

En relación a la situación local, Ámbar destacó que: “A lo largo de los años han ido en ascenso las cifras de diagnóstico, principalmente en 2018, cuando se implementó a nivel nacional la estrategia de los test visuales rápidos. Sin embargo con la pandemia hubo una caída importante de diagnósticos por el resguardo que tenían las personas, ya que no se accedía del mismo modo a las consultas”.

“Este año a nivel provincial tenemos 33 nuevos casos confirmados. En total mantenemos bajo control a 423 personas que acceden a terapia antirretroviral para disminuir la carga del virus, de ese modo ayudar a su sistema inmune y que no se vayan adquiriendo nuevas enfermedades oportunistas”, complementó.

A su vez, la matrona hizo un llamado a la ciudadanía a que se realicen este test gratuito. “Se promueve que todos, en especial quienes nunca se hayan realizado este examen, lo realicen por primera vez, ya que el diagnóstico entre más oportuno es, más rápido se logra acceder a tratamiento y será más eficaz”. Agregando que se debe olvidar que “el VIH es una infección de carácter silenciosa que puede pasar diez años en el cuerpo de una persona antes de finalmente manifestarse como SIDA, que es el Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida. Llamamos a la comunidad a que accedan antes de tener alguna manifestación, más que nada para conocer su diagnóstico basal y puedan vivir una vida sexual placentera y responsable con las otras personas”.

En Chile la forma más frecuente de transmisión del virus del VIH son las relaciones sexuales sin preservativo.

En el mismo sentido, desde el Ministerio de Salud se señaló que el test rápido permite detectar la presencia de anticuerpos que pueden corresponder o no a VIH. Si el resultado es No reactivo, significa que no hay presencia del virus y corresponde a un resultado Negativo, por lo cual se deben tomar medidas preventivas. En caso de que sea Reactivo los resultados son derivados al Instituto de Salud Pública para su confirmación.

Finalmente es necesario destacar que en Chile la ley 19.779, resguarda los derechos de las personas, al legislar sobre la prevención, diagnóstico y control del VIH/SIDA, así como la asistencia y el libre e igualitario ejercicio de sus derechos por parte de las personas que viven con este virus, impidiendo las discriminaciones de cualquier índole.

