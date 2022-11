Familias del Biobío ahorraron 678 millones de pesos en primer mes de Copago Cero

Un importante ahorro financiero tuvieron las 23.577 personas y sus familias que fueron beneficiadas durante el primer mes de la implementación del Copago Cero, medida implementada a partir del 1 de septiembre para que las personas pertenecientes a los tramos C y D de Fonasa, menores de 60 años, no tengan que pagar por sus atenciones en la red pública de salud

Así lo informó la Delegada Presidencial Regional Daniela Dresdner, quien señaló que “esta es una medida del gobierno del Presidente Boric que ha traído soluciones a las familias y que es el tipo de políticas públicas en que queremos seguir avanzando, porque la salud es algo esencial en la vida de las personas”.

En una visita al Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, la autoridad agregó que “hoy estamos acompañados de dos madres con hijas que están pasando por situaciones difíciles de salud y que el Copago Cero ha permitido aliviarles la preocupación sobre el dinero que tendrían que desembolsar para pagar por las atenciones de salud”.

Ninón Fuentes es madre de Rayén, quien ya lleva 44 días hospitalizada en el Hospital Guillermo Grant, y adeudaría 3 millones 143 mil pesos de no ser por el Copago Cero. “Nosotros somos papás independientes, que trabajamos, y a veces le temíamos al tema de la hospitalización, pero nos hemos sentido muy acogidos en el hospital. El Copago Cero es fantástico, un alivio. Y como independientes y cotizando en Fonasa, uno siempre está esperando que le cobren, y ahora que me dijeron que no tenía que pagar nada, me sorprendí mucho”.

Loly Oliva, madre de Alexia, niña hospitalizada por dos meses, señaló que “me alegro de que no haya tenido que pagar, a estas alturas ya tenía más de tres millones en la cuenta, porque es muy difícil pagar una cuenta así. No todos tenemos los medios para pagar una deuda tan alta”.

La Directora Zonal Centro Sur (s) de Fonasa, Marcela Tapia, explicó que el Copago Cero aplica a la totalidad de las atenciones entregadas en todos los niveles de la red pública de salud. “En el primer mes de la medida fueron más de 61 mil prestaciones entregadas a las personas tramos C y D menores de 60 años en la región. Las demás personas beneficiarias de Fonasa ya contaban con Copago Cero. Esto significa que los montos que antes las personas pagaban a los hospitales, ahora los transfiere Fonasa directamente a los establecimientos”.

El director (s) del Hospital, Dr. Renato Colima, indicó en ese sentido que “no se ha visto una demanda mayor por esta medida y estamos tranquilos porque los recursos están asegurados y solamente esperamos que se realicen las gestiones pertinentes”.

El Seremi de Salud, Dr. Eduardo Barra, indicó que “estamos ratificando en terreno esta importante política pública que permite beneficiar directamente la economía familiar, sobre todo, después de dos años y medio de una pandemia que generó una implicancia social, que buscamos contener con este tipo de medidas de Gobierno, y que fortalezcan la Salud Pública en la población”.

La directora (s) del Servicio de Salud Concepción, Miriam Valdebenito, puntualizó que, en su jurisdicción, fueron 11 mil 493 las personas beneficiadas, las que ahorraron 248 millones 982 mil pesos en gastos médicos, por un total de 9.785 prestaciones en la red pública.

En la región del Biobío son 481.673 personas beneficiarias de Fonasa que se sumaron al Copago Cero desde el 1 de septiembre. En total, los beneficiarios y beneficiarias de Fonasa en la región son 1.395.484 personas (83% de la población total de la región), de los cuales hoy la totalidad tiene copago cero.

El Copago Cero es parte de los pasos para construir una Reforma que se base en un Sistema Universal de Salud, donde los ingresos de las personas no son una barrera para su acceso a la atención

La medida ha sido felicitada por la Organización Mundial de la Salud, porque el gasto de bolsillo constituye una barrera muy importante para el acceso a la salud. En Chile esta barrera causa gastos catastróficos y empobrece a las personas.

En las mediciones internacionales, Chile aparece con un 14% de la población haciendo gastos catastróficos en salud. Y un 2% de la población haciendo gastos empobrecedores en salud. Eso significa que ese 2% de la población, por su gasto de bolsillo en salud, cae en pobreza. Eso con el Copago Cero empieza a desaparecer.