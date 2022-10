Conmemoran dos importantes temáticas en torno a la salud de las personas

Este sábado es particularmente especial alrededor del mundo, ya que es utilizado para difundir información relevante en torno a dos temáticas que afectan a las personas. Por un lado, se encuentra el Día Mundial de la prevención de accidentes cerebrovasculares, efeméride que busca educar y concientizar a la población, y por otro lado, el Día Mundial de la Psoriasis, fecha que pretende visibilizar e informar respecto a esta enfermedad dermatológica.

DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DE ACV

Durante 2019, Matías Troncoso, quien actualmente tiene 29 años, sufrió un accidente cerebrovascular en pleno centro de Los Ángeles. La rápida acción de un héroe anónimo permitió que fuera derivado rápidamente al Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, donde se le logró realizar una exitosa trombectomía que hoy agradece.

“Los doctores que me atendieron fueron profesionales en todos los ámbitos, principalmente en la manera de tratarme, y por lo que me explican, es un milagro que hayan estado todas las condiciones para que yo pudiera sobrevivir, por decirlo así, de la trombectomía que me realizaron”, detalló Matías en lo que es un nuevo Día Mundial de la prevención de los accidentes cerebrovasculares.

En el contexto de esta conmemoración, Luis Medina, subdirector médico (s) del Complejo, indicó que esta es una enfermedad prevenible minimizando los factores de riesgo y mejorando los hábitos. “La actividad física habitual, el mantener un peso adecuado, el buen control metabólico de la diabetes y del colesterol sanguíneo; y el control adecuado a las enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, van a ser factores protectores para disminuir la incidencia de accidente vascular encefálico”, precisó el profesional.

A su vez, desde el Hospital angelino se destacó que desde el 2019 se comenzó a realizar la trombectomía cerebral, y ya son varios los pacientes que se han visto beneficiados por dicha intervención. Sin ir más lejos, el Complejo posee una disponibilidad 24/7 para la ejecución del procedimiento, si así se requiere, a raíz de lo repentino de estos accidentes.

DÍA MUNDIAL DE LA PSORIASIS

La psoriasis es una enfermedad dermatológica que a nivel global, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a al menos 100 millones de personas. En el caso de Chile al 2021 se contabilizaron en 200.000 las personas que conviven con esta patología en algún grado.

Al respecto, Pamela Aránguiz, dermatóloga de la Clínica Las Condes, explicó que la psoriasis “es una enfermedad inflamatoria de la piel con un componente genético, asociada a factores ambientales que hacen que se desencadene (…) Puede presentarse a cualquier edad, afectando por igual a hombres y mujeres”.

“Muchas veces existe el antecedente de algún familiar con la enfermedad, sin embargo, hay personas que no tienen familiares conocidos con psoriasis, por lo que hay que estar atento ante cualquier lesión sugerente. Pero, como el principal desencadenante en los adultos es el estrés, muchas veces es difícil evitar pasar por un período complicado y que se manifieste”, complementó.

Además, esta afección suele ir acompañada de otros problemas a la salud, por ejemplo, en cerca del 30 % de los pacientes existe un diagnóstico de artritis psoriática, lo que involucra también las articulaciones.

En ese mismo sentido, la dermatóloga añadió que existen otras enfermedades vinculadas al desarrollo de una psoriasis. “Se asocia a muchas enfermedades relacionadas con la inflamación, como, por ejemplo, un mayor riesgo cardiovascular o enfermedades inflamatorias autoinmunes como enfermedad inflamatoria intestinal. Además, a lo que más se asocia es a temas psicológicos, afectando la calidad de vida con mayores trastornos del ánimo”, detalló.

Por otra parte, la profesional no pasó por alto la estigmatización que puede existir en enfermedades asociadas a la piel, enfatizando en que: “Es una enfermedad no contagiosa, pero las personas se sienten discriminadas, un poco estigmatizadas. Mucha gente con psoriasis lo pasa mal, lo que genera más depresión, más aislamiento. Hay mucha creencia de que sea contagiosa, por lo que es importante darla a conocer y educar sobre ella”.

Por último, Pamela Aránguiz recalcó que a pesar de que esta afección está vinculada directamente con el estrés, los casos de psoriasis no han aumentado de forma considerable. “Obviamente esta asociación con otras enfermedades va al alza si no se controla, y esto es grave porque no es una enfermedad estética, no es que el problema sea que la lesión sea fea. Los casos más graves de psoriasis están más vinculados con otras enfermedades, por lo que pueden tener mayor mortalidad”, por lo mismo, siempre es importante ante la presencia de alteraciones de la piel acudir donde un profesional de la salud.

