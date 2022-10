Casos activos de Covid-19 aumentan en un 68 % desde que la mascarilla dejó de ser obligatoria

El propietario de un local comercial quita de su vitrina frontal una pegatina que indican el uso obligatorio de mascarillas, Santiago (Chile). EFE/Elvis González

El 1° de octubre comenzó a regir a lo largo del territorio nacional la nueva Fase de Apertura, etapa que entregó mayor flexibilización a las medidas sanitarias gracias a la eliminación de aforos, la eliminación del pase de movilidad, la obligatoriedad de mascarillas exclusivamente en centros de salud y la realización de eventos masivos sin restricciones.

En consecuencia de las nuevas estrategias hubo una variación de las cifras de contagios, las cuales fueron detalladas por delegado provincial de la Seremi de Salud Biobío, Cristóbal Vidal, quien detalló que “Actualmente tenemos 850 casos con una tasa de 199 casos activos por cada 100 mil habitantes, siendo una tasa más alta que las provincias de Arauco y Concepción. A siete días presentamos un incremento de un 65 por ciento de los activos, mientras que en 14 días es un incremento de un 68 por ciento de los casos”.

“En otros indicadores de relevancia, en nuestra provincia la positividad de exámenes PCR se encuentra en un 10 por ciento. Mientras que la ocupación de camas críticas en la región del Biobío es de un 75 por ciento y en la provincia es mayor llegando al 91 por ciento”, agregó la autoridad.

No obstante, el coronavirus no es la única enfermedad en circulación. “Lo que hemos podido evidenciar es que presentamos una circulación importante de virus de tipo respiratorio en nuestra zona. No solo de Covid-19, sino también casos de influenza y de metapneumovirus, como lo que registramos en un establecimiento educacional de la provincia con un brote simultáneo de estos tres virus”, señaló Vidal.

UN LLAMADO A LA COMUNIDAD

Finalmente, el delegado provincial de la Seremi de Salud Biobío, Cristobal Vidal, reiteró su mensaje a la ciudadanía llamando “a proseguir con el autocuidado, frente a la presencia de síntomas testearse y, como recomienda el Ministerio de Salud usar mascarilla, en el caso de que presentemos síntomas de tipo respiratorio”.

