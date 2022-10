Oficializan la cuarta versión de la Corrida Familiar Contra el Cáncer

Esta mañana se realizó el lanzamiento oficial de la cuarta versión de la Corrida Familiar Contra el Cáncer organizada por el Servicio de Salud Biobío con la colaboración de la Oficina de Deportes de la Municipalidad de Los Ángeles.

En la actividad el director del Servicio de Salud Biobío, Dr. Fernando Vergara, destaco la importancia de las actividades de vida saludable como esta corrida. “Está enfocada para que la gente tome conciencia de que el cáncer es una enfermedad que según la OMS en un 40 por ciento puede ser prevenible, siempre y cuando modifiquemos los estilos de vida”, señaló.

Por otro lado, destacó que “la provincia de Biobío tiene como segunda causa de muerte las enfermedades por cáncer, por eso, esta corrida sirve para decirles a las personas que se detengan y piensen que sí pueden hacer algo por su salud, realizándose exámenes y autoexámenes”.

La corrida se enmarca dentro de las actividades de conmemoración del “mes del cáncer”, que este año el Servicio de Salud Biobío ha querido relevar con el lanzamiento oficial y que junto a la importante colaboración de la oficina de recreación de la Municipalidad de Los Ángeles espera sumar una mayor cantidad de participantes.

Desde el municipio, su representante Daniel Cuevas, expresó que “debemos poner todo el esfuerzo como municipio para colaborar en esta cuarta versión, ya que debemos tomar conciencia de cómo prevenir esta enfermedad”. El representante de alcaldía además hizo un llamado a la comunidad “hacer un llamado a los adultos y adultos mayores para que puedan participar para seguir tomando conciencia de los cuidados”.

El objetivo de esta corrida es motivar a la ciudadanía para que se informe y adopte estilos de vida que ayuden a prevenir el cáncer, especialmente, en los más jóvenes de la población. En este sentido, la Delegada Provincial de educación, Rossemarie Sánchez, hizo un llamado a todos los establecimientos educacionales a participar, “invitamos a los niños y niñas, adolescentes, profesores y asistentes a la educación para que puedan participar, porque los docentes no solo educan en las aulas, sino que también en comunidad. Es relevante que la salud sea un tema en nuestro sistema educativo”.

Producto de la pandemia, durante dos años no se pudo realizar esta corrida, sin embargo, ha quedado en la conciencia colectiva y entre quienes participaron en versiones anteriores como fue el caso de Juan Gabriel Chávez, quien estuvo en el lanzamiento. “Fui un paciente de cáncer y cuando me detectaron la enfermedad, tuve la oportunidad de ver esta campaña y me sumé de una forma de colaborar con mi experiencia y ahora después de tres años estaré nuevamente presente”.

El domingo 13 de noviembre será una jornada familiar, que contempla regalos a través de sorteo, baile entretenido y la largada de la corrida con dos categorías de 3 y 6 kilómetros, que saldrán de la plaza de armas por un trazado que contempla toda la avenida Ricardo Vicuña. Los asistentes deben llegar a las 8.30 hrs. y las primeras 300 personas que lleguen recibirán poleras de regalo.

REVISA TAMBIÉN: