Usuario denuncia que Cesfam estaba vacío cuando concurrió a hora médica

Una insólita situación se dio en los primeros días de este mes cuando una pareja se dirigió al Cesfam Nuevo Horizonte, ubicado en la calle Galvarino hacia el oriente de la ciudad de Los Ángeles, por una hora de atención médica pactada para el sábado 1 de octubre a las 12:36 horas.

Según contó Ítalo Castillo, uno de los protagonistas del hecho, cuando ingresaron al recinto de salud se encontraron con la sorpresa que no habían personas desempeñando sus funciones, hecho que dejaron registrado en un video.

“Fuimos al Cesfam junto a mi esposa, ya que teníamos hora a las 12:36. Llegamos 10 minutos antes de las 12 y nos comenzamos a sentir incómodos porque pasaba el tiempo y no nos llamaban. Ahí fue cuando comencé a pasearme por el lugar y no había nadie. Incluso en una sala se escuchaba música, pero cuando golpeé la puerta para ver si alguien nos ayudaba bajando el volumen (…) Estuvimos esperando hasta las 13:10 y no nos atendió nadie”, manifestó Castillo.

Desde el Cesfam se apuntó a un problema de comprensión, ya que aseguraron que se llamó a los diez pacientes con hora médica en el centro de salud para comunicarle un cambio de atención al Cesfam Entre Ríos. De los diez pacientes, se afirmó que nueve llegaron al otro establecimiento, por lo que se asegura que hubo un problema en la comprensión de la información por parte de la usuaria.

Sin embargo, Ítalo Castillo discrepó ya que si bien hubo un llamado telefónico, aseguró no se les informó de un cambio de Cesfam.

De acuerdo a sus palabras, lo lamentable no es el mal rato, sino la pérdida de una hora de atención de salud la cual no ha podido ser recuperada por los afectados por problemas externos. “No hemos solicitado otra hora, porque por temas de trabajo se nos dificulta”, señaló Ítalo al concluir su testimonio en conversación con diario La Tribuna.

Desde el centro de salud precisaron que los Cesfam no trabajan los sábados, domingos y festivos bajo la modalidad de citación de horas, aunque sí funcionan como servicios de urgencia primaria, es decir, SAPU, SAR o SUR Santa Fe. Excepcionalmente se efectúa alguna citación, por ejemplo, para atención de matrona.

