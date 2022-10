Destacan las ventajas de la línea de atención Salud Responde en casos de enfermedad leve

Hasta los estudios de radio San Cristóbal llegó Nicolás Alfaro, encargado nacional de Salud Responde, junto a Javier Beltrán, encargado de emergencias y desastres del Servicio de Salud de Biobío, quienes dieron cuenta del importante rol que cumple el servicio telefónico a lo largo del territorio nacional, el cual busca ser parte de todos los hogares chilenos.

Para entender en qué consiste este servicio gratuito, Alfaro explicó que: “Salud Responde es el contact center del Ministerio de Salud, pero es un contact center muy especial, porque cuenta con equipos clínicos de profesionales de la salud. Tenemos más de cien profesionales de la salud contestando las dudas y requerimientos de información de la comunidad (…) Tenemos enfermeras, matronas, kinesiólogos, médicos y psicólogos las 24 horas del días, todos los días del año, a través del 600 360 7777”.

ENTENDIENDO SUS FUNCIONES

En otro punto, Nicolás Alfaro hizo hincapié en cómo ayuda este servicio a las personas. “Si tú tienes un problema de salud, si tienes síntomas relativos a alguna enfermedad o alguna persona de tu familia te genera preocupación del punto de vista de su salud, y tú estás pensando en acudir a un centro de salud. Nosotros decimos, primero llame a Salud Responde, porque un profesional de la salud lo va a atender y lo va a orientar respecto de qué es lo que tiene que hacer”, explicó.

“Con una simple llamada telefónica, tú puedes acceder a un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud que son básicamente los mismos que vas a encontrar en un establecimiento de atención primaria”, complementó Alfaro, dando cuenta de la facilidad de acceso a información veraz en tiempo real.

No obstante, no en todos los casos funciona de la misma forma, ya que los profesionales están preparados para responder ante otras situaciones más críticas. Así lo detalló Javier Beltrán, quien explicó que: “En el caso de que el problema sea urgente, Salud Responde le va a decir al paciente que se dirija a un centro de atención. Incluso Salud Responde en algunas ocasiones ha articulado con el SAMU cuando la emergencia es de carácter vital”.

“La respuesta es muy completa, porque en el fondo si la evaluación es que la persona tiene que ir a un centro de salud, se lo van a decir. No van a quedar espacios de dudas (…) Aunque para las emergencias vitales, por ejemplo, infartos, la respuesta es clara: 131 SAMU ”, agregó.

LA INCLUSIÓN POR DELANTE

Otra de las características positivas que destacó Nicolás Alfaro, fue el acceso igualitario a la información que ofrece este canal gratuito. “Para la comunidad de personas que utilizan lenguaje de señas, pueden entrar a la página web de Salud Responde, que es saludresponde.cl, y a través del sitio web se puede solicitar una videollamada de WhatsApp, y en la videollamada nosotros tenemos al profesional, al usuario y a un intérprete”, señaló.

Por otra parte, Alfaro aseveró que se encuentran retomando lo que era el servicio antes de la llegada del coronavirus. “Estos dos últimos años nos hemos concentrado en atender todo lo que tenga que ver con la pandemia (…) Actualmente estamos recorriendo los territorios para tratar de retomar lo que veníamos haciendo, que es ofrecer un servicio que puede atender cualquier consulta de salud”, sostuvo.

Finalmente, reiteró la importancia de conocer esta herramienta. “En el caso de los adultos mayores, no es necesario que salgan de su hogar, porque pueden consultar a través de Salud Responde. Los padres primerizos que puedan tener dudas, las mamás embarazadas, etc (…) Puede que el 600 360 7777 no lo requieras hoy, pero en algún momento sí. Por eso hay que guardar este número”, concluyó Nicolás Alfaro, encargado nacional de Salud Responde.

REVISA TAMBIÉN: