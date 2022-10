Inician mes de la concientización sobre el cáncer de mama en Los Ángeles

El cáncer de mama es catalogado como el tipo de cáncer más frecuente y más mortal en las mujeres alrededor del mundo. No obstante, el tratamiento para enfrentar esta enfermedad puede ser muy eficaz, en particular cuando se ha hecho una detección en etapas precoces.

Según la Organización Panamericana de la Salud, “las características que se asocian con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama incluyen la obesidad, consumo de alcohol, antecedentes familiares de cáncer de mama, exposición a radiación, antecedentes reproductivos y hormonales y consumo de tabaco”. Destacando, además, que alrededor de la mitad de los casos se desarrollan en mujeres sin factores de riesgo identificados, quienes poseen 40 años de edad o más.

Dentro de las características más frecuentes asociadas a la aparición de esta enfermedad, está la presencia de una masa indolora en la mama. Por lo mismo, las autoridades han hecho especial hincapié en el autoexamen, acción que se busca promover en instancias como la ocurrida durante el mediodía de este lunes.

UNA VICTORIA CONTRA EL CÁNCER

El lanzamiento del Mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, también llamado Octubre Rosa, realizado en la Plaza de Armas de la comuna de Los Ángeles contó con la participación de diversas autoridades y personas involucradas en la prevención de esta enfermedad.

Sin dudas, uno de los testimonios más aplaudidos fue el de Jeanette Rebolledo, sobreviviente al cáncer de mama, que decidió contar parte de su experiencia para incentivar a las mujeres a autoexaminarse, a la vez de recalcar lo importante de acudir al médico de forma oportuna en caso de sospecha.

“Para mí esto es muy especial porque en el 2020 tuve cáncer (…) Empecé con una puntada en mi pecho, sabía que no era el corazón y al realizarme una biopsia pude comprobar que tenía cáncer grado uno. Gracias a dios me operaron y salió todo bien. Es difícil tener un cáncer y siempre tenemos que estar preocupadas como mujeres. Nunca pensé que iba a pasarme esto, uno dice – no me va a pasar a mí – y de repente pasa. Por lo mismo hay que estar siempre atentas, preocupadas de nuestra salud para que el diagnóstico no pase a mayores”, señaló Rebolledo.

“Vi muchos casos en Concepción de personas que no podían ni comer. Cuando me vine, las otras pacientes lloraban porque me iba, pero yo les decía que tienen que seguir luchando para salir adelante (…) Le doy gracias a dios por darme la fuerza para entregar apoyo a los demás. Todos podemos salir adelante. Chiquillas, si tienen cáncer, sigan adelante, luchen y una va a salir victoriosa sobre esta enfermedad. Así como yo estoy en este momento dando gracias a dios por estar bien”, expresó con gran emoción Jeanette Rebolledo, sobreviviente de la enfermedad.

EL MUNICIPIO

Raúl Fuentes, alcalde (s) de la comuna de Los Ángeles, entregó sus apreciaciones durante el lanzamiento que se caracterizó por tener personas con vestimenta rosa, color asociado a la concientización sobre el cáncer de mama.

“La lucha contra el cáncer de mamas, no es solo un día, es todos los días. Si bien el municipio participa durante este mes en la campaña, quiero invitarlos a todos a que esta campaña sea por los doce meses del año (…) Una de cada ocho mujeres va a tener cáncer de mama. Nueve de cada diez se va a poder recuperar si es que se hace una detección precoz. Este es un desafío de todos, no solamente de las mujeres, ya que todos podemos ser parte de esta ayuda”, manifestó.

“También me quiero colgar de esto y decir que la pelea de un segundo hospital en Los Ángeles con especialidades oncológicas es necesaria y es importante (…) Agradecer al alcalde y al concejo municipal que entregó el comodato para poder llevar a cabo el levantamiento de este segundo hospital. Estamos haciendo esta articulación público privada para sacar estos trámites lo antes posible, y que esto pueda seguir avanzando. Esto es una lucha de todos y esperamos que podamos seguir trabajando en conjunto”, agregó Raúl Fuentes, alcalde (s) de la comuna de Los Ángeles.

OTRAS INICIATIVAS

Finalmente, Karin Jara, encargada del Centro Integral de la Mujer de la Municipalidad de Los Ángeles, destacó la participación de la entidad durante el octubre rosa. “Vamos a apoyar con la confección de turbantes para mujeres que actualmente están en tratamiento acá en la comuna. Para eso vamos a trabajar en conjunto con nuestra área textil. Estimamos que se entregarán entre 80 a 100 turbantes”, contó Jara en lo que fue el lanzamiento oficial del mes de concientización y lucha contra el cáncer de mama.

REVISA TAMBIÉN: