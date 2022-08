Veinticinco personas mayores, usuarias del Cesfam Nuevo Horizonte, serán beneficiarias de un proyecto de inclusión digital gestionado por el Club de Leones Siete Ríos de Los Ángeles.

La capacitación, enmarcada en el fondo de fortalecimiento de las organizaciones de interés público del Ministerio Secretaría General de Gobierno, se extenderá por 6 semanas, proyectándose su término para fines de septiembre, detalló Polet Torres, kinesióloga del Cesfam Nuevo Horizonte.

“En los últimos 2 años hemos vivido un proceso en el que todo se ha digitalizado y las personas mayores no entraron en este proceso, la mayoría no; o tienen familiares en casa que los pueden ayudar, pero no siempre se da ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Incluirlos en esta alfabetización digital, para que ellos también puedan hacer uso de las redes sociales, puedan lograr pagar una cuenta a través del celular, que ya no tengan que dirigirse al centro de la ciudad donde hay atochamiento de personas, sino que desde sus casas puedan comenzar a realizar trámites fundamentales para ellos”, manifestó.

Marta Seguel (68) fue una de las usuarias que quiso inscribirse. Indicó que su motivación fue adquirir nuevos conocimientos tecnológicos los cuales, pudo comprobar durante la pandemia, son muy necesarios en cualquier edad.

“Tengo altas expectativas respecto de este curso porque, la verdad, es algo como muy necesario para mí, lo pude notar en estos 2 años que estuvimos encerrados y que se hace difícil la comunicación. O sea, uno usa el celular, pero en funciones muy básicas, muy elementales, pero cuando hablan –por ejemplo- de transferencias, yo no me manejo en eso, entonces siempre tengo que recurrir a los hijos o al nieto mayor. Entonces, por eso cuando me lo ofrecieron me inscribí de inmediato, sé que me va a ser muy útil”, contó.

La idea es que las personas seleccionadas, en su mayoría participantes del programa Más Adultos Mayores Autovalentes de este centro de salud familiar, una vez culminada su preparación, puedan transmitir su valiosa experiencia de aprendizaje a sus pares.

