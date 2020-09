Autoridades explican que solo pueden entrar a fiscalizar a domicilios si estos van con la fuerza pública

Algunas dudas se generaron luego de que ayer se informara que los funcionarios de la seremi de Salud tienen la facultad de ingresar a los domicilios a fiscalizar que se cumplan las normas sanitarias durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

Uno de los puntos que se debatió es si los funcionarios requerían o no contar con una orden judicial para poder entrar a las casas. Esta mañana, el ministro del Interior, Víctor Pérez, aclaró que eso no es necesario: “En los temas de pandemia, la autoridad de Salud no tiene restricciones, porque lo que está en (riesgo) es la salud, la propagación del virus y por lo tanto (hay que) cumplir esas normas sanitarias (…) Indudablemente, no cualquier autoridad puede llegar y entrar a la vivienda de una determinada persona, pero la autoridad sanitaria lo hace con el sustento que le da la ley”, afirmó.

Más tarde, la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, reafirmó lo dicho por el ministro. “Sabemos que se ha generado debate, y no es necesario ninguna orden de un juez”, dijo la autoridad, en entrevista con Canal 24 Horas.