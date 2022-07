Tecnología y deporte evolucionan de la mano

Los eventos deportivos mueven masas y representan una de las principales posibilidades de ocio para los aficionados. Con tal audiencia, es lógico que se aprovechen todas las herramientas disponibles para mejorar la experiencia de los usuarios, y la tecnología propicia este aspecto. Aquí se enumeran algunos avances que han surgido históricamente.

Más opciones en las retransmisiones

El visionado de los acontecimientos deportivos ha evolucionado considerablemente. Hoy es un elemento mucho más “a la carta” que antaño, cuando solo podía esperarse que la televisión decidiese emitir el citado evento. En la actualidad, no solo existen más canales televisivos, sino que también, mediante la red, hay acceso a muchos de ellos de otros países; aunque la verdadera revolución han sido las plataformas audiovisuales que permiten disfrutar de la competición buscada en casi cualquier momento. YouTube es el mejor ejemplo, pero las retransmisiones en directo de Twitch.tv, especialmente con los eSports o deportes electrónicos, están ganando terreno.

Nuevas ventajas para las apuestas

Los pronósticos están presentes en el mundo de los deportes desde hace ya mucho. Sin embargo, el hecho de poder realizar apuestas deportivas online es algo más reciente y, obviamente, un aspecto en el que ha mediado el avance de la tecnología. A este respecto, las posibilidades para el usuario han sufrido una importante revolución, especialmente en lo que se refiere a la oferta de apuestas disponible: son muchas más las variables con las que se puede apostar, como resultados hacia el final de evento, si se mantiene un resultado o, incluso, curiosidades, como quién será el próximo expulsado. También se han incorporado disciplinas nuevas que están teniendo un gran éxito, como las MMA (y su máximo exponente, la UFC) o los mencionados eSports, que tan en boga están en los últimos tiempos.

Muchos más “ojos”

La entrada del VAR en los partidos de fútbol conllevó reacciones diversas entre los aficionados. Algunos pensaron que se desvirtuaba la labor de los árbitros; sin embargo, su aplicación implica ciertas condiciones. Aún así, la polémica relacionada con su uso continúa en muchas ocasiones. Su precedente, el “ojo de halcón” en el tenis, va camino de cumplir dos décadas desde su creación, pero hoy sigue evolucionando arropado, cómo no, por los avances de la tecnología.

Para los asistentes presenciales que no quieren perderse un detalle, también las pantallas existentes en los eventos están mejorando sensiblemente; incluso, la UFC ha incorporado un sistema de iluminación LED alrededor del octágono, llamado UFC Fight Deck, que incorpora funciones novedosas como proyección de gráficos o videos.

Desempeño mejorado

No se puede dejar de lado la parte que afecta a los protagonistas: los deportistas. Los entrenamientos de muchos de ellos se han visto mejorados gracias a la tecnología. No se trata, únicamente, de infraestructuras y máquinas novedosas, sino también de herramientas para el control de dichos entrenamientos y de los valores fisiológicos, que pueden ser claves en la seguridad y la salud – unos avances que incluso pueden aplicarse a los ciudadanos para fomentar la vida saludable. Otro elemento importante es el equipamiento de los atletas: las nuevas tecnologías permiten crear ropa y complementos (como el calzado, entre otros) que facilitan la comodidad y el desempeño de estos.

También la parte económica influye

Los eventos deportivos no dejan de estar sujetos a la variante económica. El hecho de poder monetizar estos acontecimientos resulta vital para que los ingresos permitan mantener la competición a todos los niveles (organización, fichas de deportistas, etc.). Para ello, los avances tecnológicos no solo permiten obtener información relevante en tiempo real, sino que también dan nuevas posibilidades a la publicidad de llegar a su público, con animaciones, realidad virtual, realidad aumentada y otros tantos ejemplos. Una gran evolución desde los tiempos en los que las vallas publicitarias del campo de fútbol debían cambiar su contenido de forma manual, hace ya más de 20 años.