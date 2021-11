“Aterrados”: así se sienten quienes transitan por las rutas que unen las provincias de Bío Bío y Arauco

En las últimas semanas se han intensificado las imágenes que se viralizan por las redes sociales, donde vecinos de las veintidós comunas que componen el distrito 21 dan a conocer incidentes, como quema de maquinaria, camiones, casas, escuelas, o simplemente personas que se toman las rutas, generando inseguridad y derechamente miedo, en quienes deben transitar a diario por las que unen ambas provincias.

Esa sensación, de terror, es la que han transmitido los vecinos a Manuel Ríos Saavedra, quien espera ocupar un escaño como diputado en las próximas, elecciones, y quien ha realizado diversos recorridos por los rincones más apartados de la circunscripción. “ Lamentablemente, el Estado no ha llegado a tiempo en todos estos años, las soluciones no han resultado favorables y no han tenido una buena recepción en las personas, lo que ha generado un clima de tensión e incertidumbre, incluso entre quienes integran una misma comunidad, una cosa es la reivindicación pacífica de la casusa mapuche, pero otra de frentón es terrorismo, donde claramente se observa que su forma de conversar es con armas, por la vía violenta, y eso tiene aterradas a las personas de trabajo, que quieren encontrar una salida, pero pacífica”, indicó Ríos.

Transitar de una capital a otra, hace que quienes toman el riesgo, deban recorrer más de 215 kilómetros, pasando obligadamente por la novena región o por Concepción, exponiéndose a encontrarse con grupos de manifestantes, o como se ha visto ahora, con grupos armados que se enfrentan a la Fuerzas de Orden, lo que claramente atenta contra la integridad de las personas, sus derechos, sus bienes, el orden público y el bien común.

Los Ángeles, hasta septiembre del año en curso, se había mantenido sin incidentes, lamentablemente el jueves 10 de ese mes, durante la madrugada, se registró un atentado incendiario en la provincia de Biobío, el que fue señalado como el primero que afecta a la capital provincial, pero que se suma a los que ya habían afectado a Quilaco, Quilleco, Nacimiento y Santa Bárbara, configurando un preocupante escenario, debido a que los actos terroristas están escalando hacia el centro, generando un complejo escenario para quienes habitan la ciudad.

“He estado en conversaciones con diversas organizaciones, levantando sus inquietudes, pero se repite siempre la palabra miedo, su día a día ha cambiado, ahora sienten temor en sus desplazamientos desde Los Ángeles hacia comunas aledañas. Eso no lo podemos permitir, ya vimos como el 18 de octubre la ciudad se vandalizó, la calidad de vida que otorgaba Los Ángeles se está perdiendo, por esto es que estoy comprometido en levantar y visibilizar las demandas del ciudadano común, del angelino que ya no se siente seguro cuando él o alguien de su familia sale de la casa, es que ninguna demanda o reivindicación, por legítima que sea, justifica la violencia, eso no se puede naturalizar. La seguridad es un derecho de todos” finalizó Ríos.