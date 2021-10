La comuna de Paillihue

Al sur de Los Ángeles se encuentra Paillihue, sector que en la última década pasó de treinta mil a más de cincuenta mil habitantes. Sus dirigentes vecinales vienen advirtiendo por años los graves problemas que los aquejan, pero su clamor sigue sin respuesta.

Paillihue sigue lamentablemente sin protección policial, atascado, con un solo camino de acceso, mientras que las propuestas de los vecinos para abrir el segundo camino por la antigua vía férrea siguen en el olvido. Sus habitantes deben soportar retrasos de hasta dos horas para salir a trabajar y regresar a sus hogares cada día. En Paillihue sigue sin haber ningún instituto técnico y menos alguna universidad para sus jóvenes.

Paillihue se ha convertido en un dormitorio de Los Ángeles.

El sacrificio de Paillihue no se detiene ahí. Se han construido varias poblaciones nuevas, pero las constructoras, abusando de la buena fe de las familias, usan materiales defectuosos y de mala calidad, estafándolos. Juan de Dios Parra asegura que un amargo ejemplo es lo ocurrido en la villa Portal Manso de Velasco, etapa 5, en la que las casas se hunden, las paredes se agrietan y los techos no soportan las lluvias. A Paillihue le han negado todo y ahora le niegan hasta el nombre. Ya no más Paillihue, ahora es “el sector sur” de Los Ángeles.

Paillihue merece más. Merece ser comuna, eligiendo a sus propias autoridades, administrando sus propios recursos y tomando sus propias decisiones. Solo así logrará el ansiado desarrollo.