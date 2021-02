En la empresa Ríos San Martín comenzaron los operativos de salud de CChC

En la empresa Áridos y Hormigones Ríos San Martín inició el año 2021 de beneficios sociales para los trabajadores de la construcción de las empresas asociadas a la Cámara Chilena de la Construcción.

Allí, unos cuarenta trabajadores fueron beneficiados con una consulta oftalmológica realizada por profesionales y la entrega de un par de anteojos en caso de ser recetados.

“Por el ritmo de trabajo que tiene uno es difícil salir al centro, además uno anda normalmente en carretera. Que vengan para acá es bueno”, dijo Iver Fariña, un conductor de la empresa que participó del programa.

La seguridad en la carretera fue una de los motivos por los cuales fue a la consulta. “Me llevo unos para conducir, tengo que andar con ellos siempre”, expresó.

Por su parte, Gloria Villegas de Administración y Finanzas, opinó que es conveniente recibir la visita en el lugar de trabajo por lo complejo de ir a un centro médico en la actualidad.

“Sobre todo para los que tenemos horarios de trabajo, me parece bien que vengan acá porque nos facilita poder adquirir algo, sobre todo en la contingencia, que no se puede ir a ver ni sacar hora a médico. Me parece excelente, ojalá no lo hagan solamente con nosotros sino con más empresas”, comentó.

OFERTA DE PROGRAMAS SOCIALES

Tras el éxito de los programas sociales en 2020 en la Cámara Chilena de la Construcción Los Ángeles, el 2021 también promete una oferta interesante para abarcar a la mayor cantidad posible de trabajadores y trabajadoras de las empresas, junto a sus familias, con los beneficios propuestos.

CChC lanzó una amplia cartera de beneficios y programas para el año, los cuales estarán disponibles para inscripción en las fechas que se informen oportunamente por los departamentos de RRHH de las empresas socias.

Para este año los programas disponibles para las empresas socias de Los Ángeles son:

ÁREA SALUD

Programa Construye Tranquilo

Programa Oftalmológico

Programa Urgencia Oftalmológica y Dental

Programa Sospecha de COVID

Exámenes preventivos de salud

Programa Dental Integral

Programa Mujer

Línea de Contención Emocional

ÁREA FORMACIÓN

Oficios B-Learning

Capacitación en Oficios Básicos

Beca Empresarios de la Construcción

ATENCIÓN SOCIAL

Atención Social Integral

Apoyo Trabajador Cesante

A Pasos de tu Propia Casa

IMPACTO EXTERNO

Articulación Liceos TP – ONG Educando en Red

Olimpiadas TP – ONG Worldskills Chile