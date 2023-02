“Ha sido un año brutal, rudo, muy agotador pero a la vez gratificante, porque he aprendido mucho, hemos generado muy buenas redes y contactos; y hemos trabajado con la gente”.

Esta es la evaluación a priori que realiza Paulina Purrán Purrán, delegada presidencial de la provincia de Biobío, quien el próximo 11 de marzo, cumple un año en el cargo, designada por el Presidente Gabriel Boric.

La autoridad confidenció que no ha sido un proceso fácil, debido a su falta de experiencia política, pero remarcó que la experiencia “se construye” y finalmente, ha logrado -valoró- llevar el mensaje del Gobierno, a las distintas comunas de la provincia.

“Si soy bien sincera, pensé que no iba a pasar más de tres meses aquí, venía emocionalmente débil, mis procesos de inseguridad. Pasé 11 años trabajando en el municipio, con buenas relaciones, pero sentí que no era valorada.; y llegar acá, enfrentar 14 comunas, sin que me conocieran, me generó incertidumbre. Pero aquí estoy, cumplimos 11 meses llevando el mensaje de nuestro Presidente al territorio, pero también, el mensaje de quién es Paulina Purrán”

MUJER MAPUCHE

¿Quién es Paulina Purrán?

Paulina Purrán, es una mujer mapuche, pehuenche de una de las comunas más pobres de Chile, soy mamá, pero soy sobre todo una persona que cree que las mujeres podemos, lo que se nos ponga enfrente lo vamos a poder lograr, y eso ha sido reconocido.

Se reconoce que somos un equipo siempre en terreno, eso es gratificante, que personas que no son de tu color político reconozcan que estás haciendo un trabajo en terreno, minucioso, es valorable.

¿Ser mujer y pehuenche fue un factor que afectó tu rol público?

Hay visiones encontradas, yo me siento muy orgullosa de ser mujer y mapuche, porque significa es un doble esfuerzo, históricamente hemos sido discriminadas por ser mujer, y por ser mapuche peor, y eso no ha cambiado.

Por lo tanto, pararme ante una sociedad que tenía ya una construcción social de nosotras distinta, fue difícil, pero la llegada que hemos tenido, el hecho de estar en terreno, que la gente pueda conocerte hace que sea más fácil; y los equipos. Estar con un equipo que está dispuesto a entregar, lo que tú quieres entregar a la comunidad, también ayuda.

Evidentemente va ser complejo el hecho de ser mapuche, y que exista esta visión en parte de la sociedad de quienes creen que provocan acciones que van en contra de lo que nosotros queremos mostrar.

Es un tema difícil, porque hay una historia detrás, una historia familiar, mi abuelo fue dirigente histórico, detenido desaparecido y es linaje, pero se puede.

Pese a ese linaje y a esa historia, ¿Se hace la gestión como se requiere?

Las críticas siempre van a estar, porque es parte de lo que somos las personas. Pero las críticas son buenas, porque o te debilitan o te fortalecen, va a depender de la postura de cómo estoy posicionada, física y mentalmente.

Para estar en la posición donde estoy hay que hacer un trabajo profundo para resistir todo lo que nos toca, porque en mi caso, me he visto atacada –no de forma directa- sino por ejemplo, en redes sociales, por personas que yo no conozco y en algunos casos, mujeres; y eso ha sido lo que más duele. Necesitamos unirnos.

DESAPROBACIÓN DEL GOBIERNO

Según las encuestas el Gobierno no supera el 35% de aprobación. ¿Sientes que están nadando contra la corriente?

A mí no me gustan las encuestas, no hay nada que me demuestre que efectivamente sea así. Mi percepción es distinta, nos pasa que cuando vamos a los territorios las personas valoran que podemos conversar, pero no como esa autoridad que llegaba antes, que se sentaba, estaba 30 minutos, y se iba corriendo, porque tenía otro compromiso.

A la gente le gusta que nosotros lleguemos a su casa, a su espacio, y no tengamos que salir corriendo, la gente quiere que nos tomemos el tiempo de escucharlos. La percepción que tenemos en base al trabajo territorial es que nunca antes en otro Gobierno, se han dado los tiempos y la tranquilidad para escuchar a la gente.

A mí no me gustan las encuestas, a mí me gusta conversar con la gente.

¿Se está cumpliendo con las necesidades y expectativas de la provincia?

Haymucha expectativa y mucha necesidad, hay procesos que demoraron mucho tiempo, que se pudieron hacer antes. Estamos destrabando proyectos, estamos llegando donde antes no se había llegado, y así responder a las expectativas de las comunidades.

Necesitamos llegar con más recursos, programas, necesitamos llegar con más iniciativas que permitan fortalecer el trabajo en los territorios.

¿Cuál es la evaluación de este primer año?

Ha sido bastante duro. Sin embargo la recepción de las personas con las que hemos estado trabajando, organizaciones comunitarias, con los vecinos, ha sido muy buena.

Hemos aprendido en conjunto, con el equipo. Sentí en algún momento que no podía, porque había muchas cosas en contra, el hecho de ser una figura nueva, la experiencia, sin embargo, mi idea siempre ha sido que la experiencia se construye.

Han sido 11 meses ya de construir esa experiencia, con altos y bajos, pero con un equipo bien potente que se ha fortalecido, que han ido aprendiendo en conjunto, y que gracias a la unidad, y a nuestras visiones, nos ha permitido llegar a las comunidades con la visión de nuestro Presidente.

Nuestra forma de trabajar es colaborativa, donde todos los actores son importantes para poder construir, en post del desarrollo de las personas.

“LA EXPERIENCIA SE CONSTRUYE”

Una de las principales críticas que tiene el actual Gobierno es precisamente la falta de experiencia política, no sólo del Presidente sino de los Equipos. ¿Faltan herramientas para gobernar?

Creo que las herramientas son otro paso, que va de la mano con la experiencia. En la medida que uno va acumulando experiencia va generando las herramientas que permiten avanzar, si bien, somos un Gobierno en su mayoría jóvenes esto nos va a permitir seguir construyendo.

Creo que hay que hacer un cambio, un relevo de las personas que llevan más tiempo en política, porque tenemos que ir adaptándonos a los tiempos.

¿Cambio generacional?

Sí, creo que es importante un cambio generacional de las figuras políticas. En mi caso, yo no pretendo estar mucho tiempo en esto, porque está la familia (corta el tema).

Las críticas siempre van a estar, cuando nosotros estábamos desde el otro lado veíamos que se cometían errores, pero el trabajo se tiene que construir en conjunto, independiente de los colores políticos.

Aquí quienes son escogidos de manera democrática representan a personas, que confiaron en esa persona para poder trabajar en conjunto. Como Gobierno lo hemos mencionado, es importante que independiente de los colores políticos, hay que trabajar en pro de las personas.

Se puede lograr ese trabajo conjunto que ustedes plantean, ¿cuál es tu experiencia en la provincia?

Siempre van a haber diferencias, a mí me gustan las diferencias porque hace que los debates sean más interesantes y hace que en conjunto podamos construir, y hemos lo hemos haciendo así.

Hemos trabajado con privados que uno sabe que no son de nuestra postura, pero su visión nos permite llegar a otros sectores donde por una y otra razón, tampoco se llegaba. Insisto, independiente de los colores políticos.

Siento que ha existido una muy buena colaboración, especialmente, cuando se detonan emergencias como la que estamos vivienda ahora (incendios forestales) y también en invierno, el año pasado tuvimos una situación compleja, pero trabajamos en comunicación y coordinación.

Esto permite la distribución de recursos. La comunicación es importante.

¿Qué rescatas de este primer año?

Hemos logrado una muy buena comunicación con los territorios, hemos recorrido las 14 comunas, nuestra condición geográfica es distinta a otras provincias, pero hemos logrado llegar con el mensaje de nuestro Gobierno, aquellos lugares más retirados.

Hay varias falencias que debemos ir mejorando, pero la forma en que las personas mayores quizás, personas que son también de nuestro Gobierno, puedan salir de esa forma tan antigua de trabajar la política. Eso es una falencia nuestra, que nuestros equipos tienen que ir cambiando. Hay figuras que les cuesta adaptarse a la realidad actual.

INCENDIOS FORESTALES E INTENCIONALIDAD

Consultada sobre la emergencia por incendios forestales por la que atraviesa la provincia de Biobío, y el país, Purrán fue sincera en señalar que “nadie está preparado para enfrentar emergencias tan grandes como las que tenemos ahora”.

Pero remarcó que se deben “generar planes de acción que nos permitan actuar de manera más rápida ante alguna situación, eso igual se hace de manera coordinada, mancomunada, entre públicos y privados”.

¿Cómo se trabaja frente a la intencionalidad de los incendios forestales que han afectado nuestra provincia?

Considero primero, que el trabajo con la comunidad es fundamental, cuando un vecino o vecina entrega una información que aporta a las investigaciones es muy importante.

También, el plan de acción en conjunto con las policías, para abordar de mejor manera los procesos investigativos, y las órdenes de investigar, lo importante es que los equipos se enfoquen netamente a esto lo que nos permitirá saber si efectivamente hay intencionalidad o se descuidaron. El 99% de los incendios, son por causa humana, intencionalmente o por accidente.

El proceso de coordinación con las políticas es muy importante, lo mismo el trabajo conjunto con Fiscalía, que son actores claves en este proceso.

¿Existe mano firme del Gobierno en perseguir las responsabilidades?

Las emergencias aún no han terminado, y en todos los lugares donde se han levantado denuncias, están las órdenes de investigar avanzando. Pero no podemos generar presión sobre procesos que tienen que seguir un cierto ritmo, donde debemos hacerlo bien.

En todas las comunas afectadas hay todavía focos activos, entonces hay procesos, como tomas de muestras, que no se han podido llevar a cabo como corresponde. Son muchas cosas a determinar, antes de decir que nada se hace en esta materia.

Hay procesos administrativos que requieren sus plazos, pero estamos poniendo sobre la mesa todos los recursos para tener resultados.

SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA

Uno de los puntos fuertes que ha destacado de este primer año de gobierno provincial, ha sido la coordinación con las policías. Sin embargo, la droga y los ajustes de cuentas siguen atemorizando a la ciudadanía.

¿La delincuencia está ganando la batalla?

Los resultados de coordinación con las policías nos han permitido articularnos, y tener resultados. Eso no quiere decir que la Seguridad, se la hemos devuelto a la comunidad.

Pero se avanza en temas de seguridad, a nivel provincial, hemos logrado inyectar recursos como vehículos y personal, sobre todo en comunas más complejas, como Nacimiento, Yumbel y Mulchén.

Falta mucho por hacer,nunca va a ser suficiente, pero seguimos trabajando en los sectores más complicados.