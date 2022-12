Weisse y rechazo de Herrera como fiscal nacional: "Arauco y Biobío no pueden seguir esperando"

Su “frustración”, manifestó la diputada de la UDI, Flor Weisse, luego que este lunes se rechazara la nominación de Marta Herrera como Fiscal Nacional, al no lograr los votos necesarios para su ratificación en el Senado. Una situación, que a juicio de la legisladora “sólo perjudica a los habitantes de las provincias de Arauco y Biobío”.

Al respecto, la legisladora lamentó que la postulación de Herrera a la jefatura de la Fiscalía Nacional “ya se sabía que no iba a prosperar en el Senado. Sin entrar en detalles sobre su trayectoria profesional, existían reparos respecto a su capacidad de liderar el trabajo persecutor, lo que no sólo es un revés para el gobierno, que pareciera va descartando nombres en la medida que pasan las semanas, sino que sigue dilatando la necesidad de tener claridad en perseguir y condenar a las personas que han cometido actos de terrorismo en la Macrozona Sur”.

“Los habitantes de las provincias de Arauco y Biobío no pueden seguir esperando en que se encuentre el candidato idóneo para Fiscal Nacional”, agregó Weisse, junto con señalar que éstos “necesitan que haya un trabajo profundo en encontrar a los responsables y mientras no haya un Fiscal nacional, no existirá una conducción adecuada en estas investigaciones”.

Por último, la diputada por el Distrito 21 hizo un llamado a la Ministra de Justicia, Marcela Ríos, a tener “mayor prolijidad en la próxima nominación a Fiscal Nacional. Tiene que ser una persona que además de reunir las condiciones para el cargo, tenga un respaldo transversal del Senado para que sea ratificado a la brevedad y no dar cualquier nombre”.