Senador Saavedra cuestionó declaraciones de vocera de la Corte Suprema sobre nombramiento en Fiscalía Nacional

La mañana de este martes se conocieron los nombres de la nueva quina que la Corte Suprema propondrá al Presidente de la República para el nombramiento de la persona que cumpla el rol de Fiscal Nacional.

El grupo de cinco postulantes son: Carlos Palma; Juan Agustín Meléndez; Marta Herrera; Miguel Ángel Valencia y Nayalet Mansilla, entre quienes el primer mandatario deberá definir el nombre que presentará al Senado.

Consultado respecto de la situación, el senador por la Región del Biobío, Gastón Saavedra indicó que “la Corte Suprema ha dado cumplimiento a la normativa completando la quina con los dos fiscales que faltaban. Por lo tanto, está en las manos del presidente la selección de quien sea el que vaya para la ratificación o no al Senado de la República”.

Para el senador es fundamental que quien sea elegido entre los y las postulantes debe “cumplir con algunos preceptos básicos: la capacidad de liderazgo unificador de la Fiscalía, tener la capacidad, además de innovar, sobre todo en materias de investigación, tener sentido de las regiones, de lo que pasa a lo largo y ancho del país. Para que haya una integración del país a todo lo que son los procesos de investigación y justicia en Chile”.

Al ser consultado sobre las declaraciones de la vocera de la Corte Suprema, al señalar que los procesos pueden no ser perfectos y que quienes se postulen a estos cargos deben saber que habrá duras críticas, el senador Saavedra dijo que “la actitud, a mi entender osada de la vocera de la Corte, creo que no corresponde. Creo que lo único que hace ella es enlodar justamente un proceso que necesita de la mesura y de la transparencia para no privilegiar a ninguno de los candidatos y no dar a entender que, por lo tanto, se está actuando en concomitancia con algunos de los que pidieron audiencia”.

A lo anterior agregó que “me parece una actitud que no corresponde, deplorable y que no ayuda al buen proceder de la Corte, pero también del entendimiento que está eligiendo una autoridad de la República”.

En esa línea manifestó que “esto es, la relación que se da entre los tres poderes del Estado. Y cuando no se entienden estas cosas, no vamos por buen camino tras la generación de la justicia y la confianza que necesitamos de la ciudadanía”.