Presidente Gabriel Boric se reunió con exmandatario Pepe Mujica: opinó sobre el proceso constituyente

Créditos: AGENCIAUNO

El encuentro se realizó este martes en el Salón Blanco al rededor de las 11 de la mañana ,dentro del marco de la asistencia del expresidente este 6 y 7 de diciembre a la Universidad de Chile a la conferencia de “Derechos Humanos y democracias contemporáneas”. Charla colectiva que fue organizada por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM).

Además de las actividades académicas programadas, Mujica visitó junto a Boric la comuna de Maipú, para conocer a fondo acerca de la temática de reforma de pensiones.

En cuanto al triunfo de la posición “Rechazo” al proceso constituyente, se refirió de manera explícita a motivar a los ciudadanos a no considerarlo el fin de esta iniciativa: “Un tropezón no es una caída, enseña que a veces cuando pretendemos mucho la gente común no lo entiende y tenemos que ponerle la oreja al pueblo común. Porque eso se llama virtud, gobernar para la mayoría”

“Es un honor y una alegría recibir a un compañero y luchador social, que fue Presidente de Uruguay, pero sobre todo un luchador de la vida, del cual estamos aprendiendo mucho” recalca Gabriel Boric, en palabras de agradecimiento, la importancia de los vínculos entre países latinoamericanos, sobre todo, con países históricamente similares.