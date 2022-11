A ley proyecto para transmisiones on line obligatorias de concejos municipales y Cores

En su calidad de autor de una de las mociones que dan origen a este proyecto de ley, el Senador Enrique van Rysselberghe valoró la aprobación de la ley que permitirá la transmisión online de los Concejos Municipales y Consejos Regionales del País.

El senador de la UDI sostuvo que esta moción nació de una sugerencia que recibió por parte de los dirigentes de la Unión Comunal de Mulchén, en la provincia de Biobío, donde indicó que “durante la pandemia, la gran mayoría de los municipios y gobiernos regionales implementaron sistemas de transmisión on-line de sus sesiones, pero estuvieron vigentes mientras duró la cuarentena y, lo más importante, no quedaba el registro disponible para su posterior revisión. Es decir, solo se podía ver en vivo”, resaltó.

Asimismo, el congresista agregó que “dentro de la discusión en particular de este proyecto, la SUBDERE se comprometió a apoyar financieramente a aquellos municipios más pequeños o que no cuenten con los recursos para cumplir con esta nueva norma. Esperamos que la subsecretaría no se olvide de este compromiso y pueda apoyar a aquellos municipios más pequeños, y generalmente con altos niveles de ruralidad, en la difusión y transparencia ante la comunidad de su funcionamiento”, concluyó el Senador van Rysselberghe.