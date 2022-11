Tensión marcó el primer discurso de Mirosevic como presidente de la Cámara de Diputados

Alrededor de 10 minutos duró el primer discurso del militante del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, como el recién asumido presidente de la Cámara de Diputados. Luego de hacerse con la testera el lunes, el parlamentario de Arica realizó su primera alocución frente a la Cámara Baja, donde emplazó a la derecha a avanzar en las reformas necesarias para la gente.

“La confianza es justamente lo que hace falta en un mundo que está lleno de rabia y sospecha permanente (…) Cuidaré esa confianza porque sin ella no hay posibilidad de gobernabilidad ni de cambios”, dijo el parlamentario liberal.“ “Dirigir esta Cámara no será fácil y todos lo sabemos. En el estado en que está la política en Chile y en el mundo está muy viva la tentación de gritar antes que escuchar y también de patear la puerta antes de dialogar” observó. “La democracia en Chile costó 17 años recuperarla. Costó vidas y el esfuerzo de muchos, a quienes aprovecho de reconocer y homenajear. Por lo tanto, dado que costó mucho recobrar la democracia es nuestro deber cuidarla. Este presidente escuchará a todos los sectores políticos que componen esta Cámara” afirmó Mirosevic.

LLAMÓ A IMPULSAR EL DIÁLOGO AL INTERIOR DE LA CÁMARA

En relación a la composición del órgano legislativo, Mirosevic dijo que “esta diversidad ideológica no puede significar que el debate, que las reformas que van en beneficio concreto de las familias chilenas se entrampen por desacuerdos infinitos y a veces también por intereses pequeños. La gente no quiere más este tipo de peleas”. “Hoy mismo ofrezco espacios de conversación y pido a la oposición tener una actitud constructiva. Les propongo que nos pongamos de acuerdo de manera inmediata en los 30 proyectos de ley que de izquierda a derecha necesitamos desempolvar de este Congreso y aproba. Pongámonos de acuerdo, eso es lo que la gente espera de nosotros” indicó.

“Quiero aquí hacer un reconocimiento público al PC, por el gesto político que hiciera en favor de la alianza de gobierno, lo que permitió destrabar la situación en la que estábamos. Y también quiero decir que no es justo que algunos por sus ideas no puedan estar acá. En eso consiste la democracia. Y justamente por eso hago el llamado a respetarnos entre todos y todas”, dijo refiriéndose a la bajada de la candidatura a la testera de la diputada Karol Cariola, a quien le correspondía liderar la Cámara Baja este periodo según el acuerdo administrativo entre el oficialismo, la DC y el PDG. “Si queremos gobernar y legislar bien hay que poner oreja. No escucharnos a nosotros mismos. Hay que aprender lo que la gente está diciendo. Nos pide acciones concretas contra la delincuencia y el crimen organizado. Acciones concretas contra una vida que está cada día más cara y donde la sensación de abuso no ha disminuido. Y también acciones sobre la migración desordenada. Debemos actuar más”.

MIROSEVIC DIJO QUE VELARÁ POR EL DESARROLLO DEL PAÍS

“Ante un escenario complejo existe el riesgo de que el país sucumba ante la tentación demagógica. Existen liderazgos que no tienen problemas con levantar falsas promesas que son populares, claro, pero difíciles de cumplir, para solo convencer al pueblo y convertirlo en un instrumento de su propia ambición política. Entre todos debemos ser capaces de aislar a aquellos que quieren jugar con los anhelos de la gente y a quienes no les preocupa empujar al país a una espiral permanente de frustración (…) A los populistas y a los autoritarios les quiero decir que en este presidente tendrán un claro adversario”, agregó el legislador del Partido Liberal.